To mecz, który przejdzie do historii mistrzostw świata! To z powodu egipskiego bramkarza Essama El Hadariego, który ma 45 lat i jest najstarszym uczestnikiem mundialu. Nie dość, że jest rekordzistą, to jeszcze bardzo pomógł swojej drużynie broniąc rzut karny wykonywany przez Fahad Al-Muwallada. Do przerwy Egipt remisuje z Arabią Saudyjską 1:1.

Egipski bramkarz Essam El Hadary /Sergei Ilnitsky /PAP/EPA

