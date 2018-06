​W przypadkowych okolicznościach ujawniona została 23-osobowa kadra belgijskiej reprezentacji na mistrzostwa świata. W materiale telewizyjnym zaprezentowano zabierane do Rosji materace ze wskazaniem, który trafi do danego piłkarza. Brakowało pięciu nazwisk.

Maskota Mundialu na jednym z placów Moskwy / YURI KOCHETKOV / PAP/EPA

Raport publicznego nadawcy VRT przedstawiał przygotowania drużyny do rosyjskiego mundialu. Ujawnił jednak najważniejszą wiadomość - kogo selekcjoner Roberto Martinez zabierze na turniej. Wszystko okazało się jasne za sprawą materacy do spania, które będą transportowane do mundialowej bazy Belgów.

Z materiału telewizyjnego wynika, że w 23-osobowej reprezentacji zabraknie miejsca dla pięciu piłkarzy, którzy wcześniej byli w szerokiej kadrze.

Są to: bramkarz Matz Sels, obrońcy Christian Kabasele i Jordan Lukaku, pomocnik Leander Dendoncker oraz skrzydłowy Adnan Januzaj. Ich nieobecność nie jest jednak wielką niespodzianką.



Sztab szkoleniowy zapowiadał, że kadra zostanie zmniejszona z 28 do 23 zawodników po sobotnim meczu towarzyskim z Portugalią.

Oficjalnie zaś reprezentacja ma zostać ogłoszona 4 czerwca, lecz przypadek sprawił, że wszelkie wątpliwości zostały już rozwiane.



Przed mundialem Belgowie zagrają jeszcze sparingi jeszcze z Egiptem i Kostaryką. Występ w MŚ 2018 zainaugurują meczem z Panamą 18 czerwca, a potem w grupie zmierzą się jeszcze z Anglią i Tunezją.

(ph)