Od chwili, gdy piłkarskie Mistrzostwa Świata 2018 wkroczyły w fazę pucharową, piłkarze i trenerzy muszą się liczyć z tym, że mecze nie zakończą się w czasie 90 minut, będą konieczne dogrywki, a nawet serie rzutów karnych. W tym roku, z ośmiu meczów 1/8 finału, trzy wymagały dogrywek, w każdym z tych przypadków o wygranej decydowały karne. W czasie dzisiejszych i jutrzejszych meczów ćwierćfinałowych może być podobnie. O tym, jak piłkarze reagują na dodatkowy wysiłek i co mogą zrobić, by w dogrywce utrzymać poziom gry piszą na łamach czasopisma "British Journal of Sports Medicine" naukowcy z University of Huddersfield. Pomagają przede wszystkim łatwe do przyswojenia węglowodany.

REKLAMA