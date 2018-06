Po odpadnięciu Argentyny z mistrzostw świata w Rosji Javier Mascherano ogłosił, że nie będzie więcej występował w drużynie narodowej. "To koniec. Teraz będę już tylko kibicem reprezentacji" - powiedział piłkarz.

34-letni pomocnik rozegrał w kadrze 147 spotkań, z czego 20 przypadło na mundiale. W 2014 roku był członkiem zespołu, który został wicemistrzem świata. W 2006 i 2010 roku "Albicelestes" odpadli w ćwierćfinale.

Mam nadzieję, że młodsi koledzy osiągną w przyszłości to, czego mi się nie udało - podkreślił 34-letni pomocnik po porażce z Francją 3:4 w 1/8 finału turnieju w Rosji.



Nie wiadomo, czy w jego ślady nie pójdą inni piłkarze reprezentacji, w tym 31-letni Messi, który już raz ogłosił zakończenie międzynarodowej kariery.



Wątpliwe, by na stanowisku pozostał selekcjoner Jorge Sampaoli, choć jego umowa jest ważna do 2022 roku.

(ag)