Francja została pierwszym finalistą mistrzostw świata w Rosji! Na stadionie w Sankt Petersburgu „Trójkolorowi” pokonali Belgię 1:0 po bramce Samuela Umtiti. To będzie trzeci finał mundialu dla „Les Blues”. „Czerwone Diabły” zagrają w sobotę o trzecie miejsce. W drugim półfinale Chorwacja zagra z Anglią.

23:31

Do tej pory "Trójkolorowi" trzy razy zagrali w ostatnim meczu mundialu. W 1998 roku jako gospodarze wygrali z Brazylią 3:0, a w 2006 roku na czempionacie w Niemczech ulegli po rzutach karnych Włochom.



22:54

Didier Deschamps (trener reprezentacji Francji): "To było niezwykłe. Bardzo się cieszę z sukcesu moich piłkarzy. Pokazaliśmy charakter i właściwą mentalność. Grało nam się dziś trudno, musieliśmy ciężko pracować w defensywie. Powinniśmy byli trochę lepiej wykorzystać kontrataki, ale i tak gratulacje dla zawodników i sztabu. Jestem bardzo dumny z całej grupy. Jesteśmy razem od 49 dni, dużo się w tym czasie działo, były też trudności, ale to, co osiągnęliśmy, jest zasługą wszystkich".



22:46

Roberto Martinez (trener reprezentacji Belgii): To dla nas coś strasznego. Mecz był bardzo wyrównany, a o zwycięstwie zdecydował detal. Występ moich piłkarzy był znakomity i o tym trzeba pamiętać. Dawali z siebie wszystko do ostatniej sekundy. Naciskaliśmy do samego końca. Musimy przetrawić tę porażkę, bo przed nami jeszcze jeden mecz, który może pozwolić nam dobrze zakończyć turniej. Jestem dumny, ale też rozczarowany.



22:02

Graczem meczu został wybrany strzelec bramki - Samuel Umtiti.



97'

Koniec meczu! Francja zagra w finale mundialu!

96'

Mogło być 2:0! W sytuacji "sam na sam" stanął Corentin Tolisso, ale jego strzał po ziemi obronił Courtois.



94'

Żółta kartka dla Jana Vertongheena. Wcześniej tym samym został ukarany Kylian Mbappe.



93'

Bardzo dobra szansa dla Francji! Pogba podał do Griezmanna, ale strzał Francuza obronił Courtois.



91'

Michy Batshuayi wchodzi na boisko za Nacera Chadliego.



90'

Sędzia z Urugwaju dolicza 6 minut do podstawowego czasu gry.



88'

Okazja dla Belgii. Z rzutu rożnego dośrodkował De Bruyne, ale piłkę wybił Nzonzi. Po chwili zagranie ponowił Belg, ale tym razem z piłka minął się Lukaku.



86'

Kontuzjowanego Blaise'a Matuidiego zmienia Corentin Tolisso.



84'

Zmiana we Francji. Steven Nzonzi wchodzi za Oliviera Giroud.



82'

Piłkę zza pola karnego uderzył Axel Witsel, ale futbolówkę w bok zbił Lloris.



80'

Druga zmiana u Belgów. Yannick Ferreira-Carrasco wchodzi za Marouane'a Fellainiego.



79'

Rzut wolny dla Francji. piłkę dośrodkował Griezmann, głowa uderzył Pogba, ale nad poprzeczką.



76'

Cały czas atakuje Belgia, ale podopieczni Roberto Martineza nie mogą znaleźć drogi do bramki Llorisa. Zza pola karnego uderzył Kevin De Bruyne, ale zrobił to bardzo niecelnie.



70'

Seria dośrodkowań w pole karne Francji, ale podania De Bruyne i Mertensa nie stworzyły większego zagrożenia dla bramki strzeżonej przez Hugo Llorisa. Żółtą kartką został ukarany Toby Alderweireld.



67'

Piłkę w środku pola stracił De Bruyne, kontrę wyprowadził Mbappe, zagrał na lewo do Griezmanna, ten oddał Giroud, ale francuski napastnik uderzył nad bramką.



65'

Kolejna dobra akcja Mertensa. Dośrodkował z prawej strony, ale piłkę wybił Lloris. Po chwili ponowił podanie Mertens, głową uderzył Fellaini, ale piłka przeszła obok słupka.



63'

Po faulu na Matuidim żółtą kartką ukarany został Eden Hazard.



61'

Kilkadziesiąt sekund po wejściu na boisko Mertens stworzył zagrożenie pod bramką przeciwników. Dośrodkował z prawej strony w pole karne, tam piłkę podbili obrońcy, strzału z woleja spróbował De Bruyne, ale nieczysto uderzył piłkę i bez problemu złapał ją Lloris.



60'

Zmiana w reprezentacji Belgii. Boisko opuszcza Moussa Dembele, a na nim pojawia się Dries Mertens.



56'

Świetna akcja Francji! Kombinacyjnie piłkę przed polem karnym rywali wymienili Matuidi, Mbappe i Giroud, ten ostatni wyszedł "sam na sam" z bramkarzem, ale Courtois do spółki z obrońcami zatrzymał Francuza.



51'

Bramka dla Francji! Piłkę z rzutu rożnego dośrodkował Antoine Griezmann, na krótkim słupku walkę z Fellainim wygrał Samuel Umtiti i umieścił piłkę w bramce. 1:0 dla Francji.



51'

Dobra akcja Francji. Blaise Matuidi zagrał w pole karne do Oliviera Giroud, ale jego strzał został zablokowany.



48'

Piłkę w pole karne Francuzów dośrodkował Axel Witsel, uderzył ją głową Romelu Lukaku, ale ta przeleciała nad poprzeczką.



46'

Zaczynamy drugą połowę!



Przerwa

Statystyki pierwszej połowy.



46'

Ale okazja dla Lukaku! Piłkę dośrodkował Chadli, w polu karnym skiksował Umtiti, piłka trafiła do Romelu Lukaku na piątym metrze przed bramką, ale belgijski napastnik nie zorientował się na czas i nie oddał strzału. Koniec pierwszej połowy - mamy bezbramkowy remis.



45'

30. metrów od bramki Belgii faulowany był Paul Pogba. Do rzutu wolnego podszedł Griezmann, uderzył lewa nogą, ale trafił w mur.



39'

Świetna okazja dla Francji! Mbappe zagrał prostopadle do Pavarda, ten wyszedł sam na sam z Courtois, ale belgijski bramkarz zostawił prawa nogę na murawie i obronił piłkę zmierzającą do bramki.



37'

Kontra Francji. Piłkę przejął N'Golo Kante, kilkadziesiąt metrów pobiegł z nią Antoine Griezmann, ale brakło mu sił na strzał i piłka tocząc się po murawie wyszła poza boisko.



34'

Bardzo dobra okazja Francji! Belgijscy obrońcy wychodzili z pola karnego, piłkę ze środka pola zagrał na prawą stronę Griezmann, tam przejął ją Mbappe, zagrał do środka do Giroud, ale obrońca przeszkodził mu w strzale i Courtois nie musiał interweniować.



33'

Uderzenie zza pola karnego Griezmanna, ale wysoko nad bramką.



31'

Ciekawie rozegrany rzut wolny Francuzów. Griezmann zagrał w bok do Pavarda, ten dośrodkował na głowę Oliviera Giroud, ale napastnik uderzył głową obok bramki.



28'

Kolejna akcja lewą stroną De Bruyne. Zagrał mocną piłkę po ziemi w pole karne, ale skutecznie piłkę wybił Umtiti.



25'

Dobra akcja kombinacyjna Francuzów. Zza pola karnego uderzył Lucas Hernandez, ale jego strzał został zablokowany.



22'

Bardzo dobra okazja Belgii. Po rzucie rożnym do strzału na 12. metrze doszedł Toby Alderweireld, ale jego uderzenie we wspaniałym stylu obronił Hugo Lloris.



21'

Dośrodkowanie w pola karne Kevina De Bruyne, ale do piłki nie doszedł Marouane Fellaini.



19'

Drybling Hazarda, zbiegł z piłką do środka, uderzył na bramkę, piłkę jeszcze trącił Varane i ta przeleciała nad poprzeczką.



18'

Pierwszy celny strzał w tym meczu. Blaise Matuidi uderzył z powietrza z około 25 metrów, ale piłkę pewnie złapał Courtois.



16'

Dobra sytuacja Hazarda. Prostopadła piłkę zagrał mu Kevin De Bruyne, ale piłkarz Chelsea Londyn uderzył obok słupka francuskiej bramki. Po chwili Giroud dośrodkował do Blaise'a Matuidiego, ale piłkarz Juventusu Turyn został zablokowany przez obrońców.



13'

Bardzo dobre prostopadłe podanie od Paula Pogby do Kyliana Mbappe, ale od Francuza szybszy był Thibault Courtois i złapał piłkę.



11'

Dośrodkowanie w pole karne Belgii, ale Mbappe źle przyjął piłkę i nie doszedł do niej Olivier Giroud.



10'

Dalej przy piłce dłużej utrzymuje się Belgia. Z własnej połowy próbował wyjść Benjamin Pavard, ale podał niecelnie.



6'

Dobra akcja lewą stronę Edena Hazarda. belg dośrodkował, ale Romelu Lukaku na piątym metrze uprzedził Samuel Umtiti i wybił na rzut rożny.



4'

Do ataku przechodzą Belgowie, ale dośrodkowanie z prawej strony Nacera Chadliego nie trafiło do żadnego z jego partnerów. Teraz Belgia wymienia piłkę, a Francja cofnęła się na swoją połowę.



2'

Mecz zaczyna się od przewagi Francji. 'Trójkolorowi" wymieniają piłkę, a Belgia ustawiona na własnej połowie.



1'

Pierwsza dobra akcja Francuzów. Po prawej stronie z piłką pobiegł Kylian Mbappe, dośrodkował w pole karne, ale tam Antoine'A Griezmanna uprzedził Toby Alderweireld.



1'

Zaczynamy pierwszy półfinał mundialu!



19:57

Obie drużyny już na placu gry w Sankt Petersburgu.





19:40

Sędzią tego meczu będzie Andres Cunha z Urugwaju. Na linii będą mu pomagać: Nicoals Taran i Maurucio Espinoza.



19:30

Tak prezentują się ustawienia wyjściowe obydwu drużyn.