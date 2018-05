Trener reprezentacji Francji Didier Deschamps ogłosił listę 23 graczy, którzy pojadą na mundial. W składzie nie ma Karima Benzemy. Pomocnik Olympique Marsylia Dimitri Payet, kontuzjowany w środowym finale Ligi Europejskiej z Atletico Madryt (0:3), też nie znalazł się na liście.

Powołania otrzymali za to jego klubowi koledzy Payeta - bramkarz Steve Mandanda, obrońca Adil Rami i napastnik Florian Thauvin.

Dimitri Payet był poważnym kandydatem do kadry. Grał pierwsze pół godziny meczu (z Atletico Madryt), jego sytuacja się pogorszyła. Czas potrzebny do powrotu do zdrowia w tego typu kontuzjach to trzy tygodnie, a ponieważ jest to kontuzja mięśnia, istnieje ryzyko jej odnowienia - powiedział Deschamps w czwartek wieczorem w studiu stacji telewizyjnej TF1, na gorąco komentując swój wybór.



Gwiazdą reprezentacji "Trójkolorowych" jest najlepszy zawodnik Euro 2016 Antoin Griezmann. Napastnik Atletico strzelił w środowym finale LE w Lyonie dwa gole. Oprócz niego w ataku będą zapewne grać Olivier Giroud i Kylian Mbappe. Powołania po raz kolejny nie otrzymał napastnik Realu Madryt Karim Benzema.



Co do Karima Benzemy, wiem, że będziecie o to pytać. Ja już odpowiedziałem. Minęły dwa lata (od słynnej afery sekstaśmowej - przyp. red.), mam zaufanie do moich graczy. Wybieram dla dobra reprezentacji Francji - dodał Deschamps.



Francja po raz piętnasty zagra w mistrzostwach świata. Największy sukces "Trójkolorowi", z Deschamps'em w składzie, odnieśli w 1998 roku, zdobywając przed własną publicznością złoty medal. W 2006 roku wywalczyli srebro, a w 1958 i 1986 roku zajęli trzecie miejsce.

W Rosji Francuzi zmierzą się w grupie C razem z Australią, Peru i Danią. Pierwszy mecz rozegrają 16 czerwca w Kazaniu z Australijczykami.





23-osobowa kadra Francji na mistrzostwa świata:



Bramkarze: Alphone Areola (Paris Saint-Germain), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Steve Mandanda (Olympique Marsylia)



Obrońcy: Lucas Hernandez (Atletico Madryt), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Benjamin Pavard (VfB Stuttgart), Benjamin Mendy (Manchester City), Djibril Sidibe (AS Monaco), Adil Rami (Olympique Marsylia), Samuel Umtiti (FC Barcelona), Raphael Varane (Real Madryt)



Pomocnicy: Blaise Matuidi (Juventus Turyn), N'Golo Kante (Chelsea Londyn), Steven N'Zonzi (Sevilla), Paul Pogba (Manchester United), Corentin Tolisso (Bayern Monachium)



Napastnicy: Olivier Giroud (Chelsea Londyn), Antoine Griezmann (Atletico Madryt), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Thomas Lemar (AS Monaco), Nabil Fekir (Olympique Lyon), Florian Thauvin (Olympique Marsylia), Ousmane Dembele (Barcelona).

