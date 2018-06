Hiszpania potrzebuje przynajmniej remisu w meczu z Marokiem, aby zapewnić sobie awans do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata w Rosji, nie oglądając się na wynik spotkania Iran - Portugalia. Jest faworytem, ale w tym turnieju pokazała dwa oblicza.

Wyjściowe składy:



Hiszpania: 1-David de Gea - 2-Dani Carvajal, 15-Sergio Ramos, 3-Gerard Pique, 18-Jordi Alba - 5-Sergio Busquets, 10-Thiago Alcantara - 22-Isco, 6-Andres Iniesta, 21-David Silva - 19-Diego Costa



Maroko: 12-Monir El Kajoui - 17-Nabil Dirar, 4-Manuel Da Costa, 6-Romain Saiss, 2-Achraf Hakimi - 16-Nordin Amrabat, 8-Karim El Ahmadi, 10-Younes Belhanda, 14-Mbark Boussoufa, 7-Hakim Ziyach - 13-Khalid Boutaib.

Maroko nie ma już możliwości zakwalifikowania się do fazy pucharowej rosyjskiego mundialu, ale będzie chciało godnie pożegnać się z turniejem. Dotychczas przegrało z Iranem i Portugalią po 0:1, choć wcale nie było zdecydowanie słabsze od rywali.

W spotkaniu z Iranem podopieczni francuskiego selekcjonera Herve Renarda oddali więcej strzałów na bramkę, a gola stracili w piątej doliczonej minucie drugiej połowy. W meczu z Portugalią już na początku zaskoczył ich Cristiano Ronaldo, ale później to oni stworzyli sobie więcej okazji bramkowych. Rywali kilka razy uratował bramkarz Rui Patricio.

Z kolei Hiszpanie pokazali się z bardzo dobrej strony w pierwszej kolejce, gdy zremisowali z Portugalią 3:3. Później jednak długo męczyli się z Iranem, ostatecznie wygrywając 1:0 po nieco przypadkowym golu Diego Costy w 54. minucie. Napastnik Atletico Madryt trafił także do siatki dwukrotnie z Portugalią.

Jego poświęcenie i zaangażowanie są fantastyczne. Trzy gole w dwóch meczach to nie wszystko. Diego pracuje także ciężko na rzecz drużyny, bardzo dużo biega. Jestem zachwycony jego formą - powiedział selekcjoner Fernando Hierro.

Szkoleniowiec jeszcze dzień przed mundialem był dyrektorem sportowym hiszpańskiej kadry, ale musiał zmienić stanowisko po zwolnieniu Julena Lopeteguiego. Dotychczasowy selekcjoner związał się na trzy lata z Realem Madryt bez wiedzy piłkarskiej federacji, za co został zdymisjonowany.

Kadrowicze niechętnie wypowiadali się na ten temat, ale w sobotę ciszę przerwał Saul Niguez - podopieczny Lopeteguiego już w reprezentacji do lat 19.

To było zaskakujące i wydaje mi się, że popełniono błąd, nie pytając zawodników o zdanie i ogłaszając tę decyzję w takim momencie, nawet jeśli były jakieś powody. Julen zasługiwał na to, żeby poprowadzić drużynę na mundialu po dwóch latach przygotowywania jej do tego turnieju. Oczywiście, że to wszystko miało na nas wpływ. To stało się dwa dni przed naszym pierwszym meczem - przyznał Niguez na antenie hiszpańskiej telewizji.

Spytany o tę wypowiedź Hierro nie miał żadnych zastrzeżeń do swojego podopiecznego.

To zdrowa i logiczna reakcja. Powiedział to, co myśli każdy. Piłkarze mają prawo komentować to w sposób, jaki uznają za stosowny. To normalne i naturalne. Ja sam zostałem trenerem tylko ze względu na te okoliczności, nikt mi nie musi o tym przypominać - stwierdził w radiu "Onda Cero".

Hiszpanom do awansu do fazy pucharowej wystarczy w poniedziałek remis. Aby zająć pierwsze miejsce w grupie B, muszą spisać się lepiej niż Portugalczycy z Iranem. Sąsiedzi z Półwyspu Iberyjskiego mają bowiem identyczny dorobek punktowy - po cztery i bilans bramek: 4-3. Iran ma trzy "oczka" (1-1), a Maroko zamyka stawkę z zerowym dorobkiem (0-2).

Sędzią głównym spotkania w Kaliningradzie będzie Rawszan Irmatow z Uzbekistanu. Poprowadzi mecz mistrzostw świata po raz 11. w karierze i jest pod tym względem rekordzistą.

Zespoły z grupy B trafią na najlepsze drużyny z grupy A. Już wiadomo, że będą to Urugwaj i Rosja.