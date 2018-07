Urugwaj to drużyna, która do tej pory straciła na mistrzostwach w Rosji tylko jedną bramkę. Z kolei Francja to drużyna o wielkim potencjale ofensywnym, na czele z genialnym nastolatkiem Kylianem Mbappe. Drużyna z Ameryki Południowej zagra w tym meczu bez swojego czołowego zawodnika - Edinsona Cavaniego, który w poprzednim meczu z Portugalią nabawił się urazu.

Kylian Mbappe (po lewej) i Luis Suarez (po prawej) /VASSIL DONEV/FRANCK ROBICHON /PAP/EPA

