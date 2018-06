Pewna już miejsca w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata w Rosji reprezentacja Francji zmierzy się we wtorek w Moskwie z Danią, której do awansu z grupy C wystarczy remis. Możliwy jest awans obu europejskich ekip nawet w razie zwycięstwa "Trójkolorowych".

Reprezentanci Franci na rozgrzewce przed meczem z Danią /Felipe Trueba /PAP/EPA

REKLAMA