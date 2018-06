Wygrać z Nigerią, najlepiej jak najwyżej - to cel piłkarzy Argentyny przed ostatnim meczem grupowym w mistrzostwach świata w Rosji. Brak zwycięstwa oznaczać będzie, że "Albicelestes" dużo wcześniej niż zamierzali wrócą do domu.

Wyjściowe składy



Nigeria: 23-Francis Uzoho – 6-Leon Balogun, 5-William Troost-Ekong, 22-Kenneth Omeruo, 2-Brian Idowu - 11-Victor Moses, 10-John Obi Mikel, 4-Wilfred Ndidi, 8-Oghenekaro Etebo - 7-Ahmed Musa, 14-Kelechi Iheanacho



Argentyna: 12-Franco Armani - 2-Gabriel Mercado, 17-Nicolas Otamendi, 16-Marcos Rojo, 3-Nicolas Tagliafico - 11-Angel Di Maria, 14-Javier Mascherano, 7-Ever Banega, 15-Enzo Perez - 10-Lionel Messi, 9-Gonzalo Higuain.



W nieco innej sytuacji jest Nigeria, która po pokonaniu Islandii ma trzy punkty i już remis może jej zapewnić awans. W tym wypadku będzie to jednak zależało od wyniki drugiego pojedynku kończącego zmagania w grupie H między pewną już miejsca w 1/8 finału Chorwacją a debiutującą w mundialu Islandią.

Media w Argentynie są zgodne, że wtorkowe spotkanie w Sankt Petersburgu będzie miało kolosalne znaczenie. Nie tylko dla losów dwukrotnych mistrzów globu w rosyjskim turnieju, ale i dla Messiego, całego jego pokolenia, jak i ogólnie dla futbolu w tym kraju.

Mimo dwóch nieudanych występów, w tym dotkliwego 0:3 z Chorwacją, Argentyńczycy mają zamiar udowodnić swoją wartość. Jesteśmy przecież wicemistrzami świata i w końcu musimy to kiedyś pokazać - zaznaczył pomocnik Javier Mascherano, który po raz czwarty uczestniczy w MŚ.

A Diego Maradona dodał: Dość już rozczarowań. Nie chcę więcej goryczy. Chcę za to Argentyny w następnej rundzie. Jak podkreślił, los zespołu trenera Jorge Sampaolego wydawał się już przesądzony, ale wygrana Nigerii z Islandią (2:0) "nieco uchyliła zatrzaśnięte już drzwi.

Jeśli Argentyna odpadnie, nie wyjdzie z grupy po raz pierwszy od 2002 roku, czyli ostatniego mundialu bez Messiego w składzie. Gdyby tak się stało, wielu uważa, że byłby to ostatni wielki turniej z udziałem gwiazdy Barcelony, który w niedzielę skończył 31 lat. "Era Messiego" byłaby naznaczona nie tylko niepowodzeniem w Rosji, ale trzema przegranymi rok po roku finałami: mistrzostw świata 2014 w Brazylii i Copa America w dwóch następnych latach. W mistrzostwach kontynentu tytułu "Albicelestes" pozbawiło Chile pod wodzą... Sampaolego.

Szkoleniowiec - według argentyńskich mediów - nie cieszy się szacunkiem zawodników, którzy mieli ponoć nawet żądać jego zwolnienia przed decydującym meczem. Szef federacji Claudio Tapia nazwał piszących o tym dziennikarzy kłamcami, a informację nt. apeli o dymisję Sampaolego zdementował Mascherano.

To są plotki i mity. Ponoć od lat jest w kadrze grupa, która rządzi drużyną zamiast trenera. Zapytajcie o to poprzednich selekcjonerów, na pewno zaprzeczą. Co innego konsultacje, rozmowy, a co innego narzucanie trenerowi swojej woli - powiedział dziennikarzom Mascherano.