Portugalia i Iran powalczą w Sarańsku o awans z grupy B do 1/8 finału mundialu w Rosji. Największym atutem mistrzów Europy, którym do osiągnięcia celu wystarczy remis, jest Cristiano Ronaldo, zaś Iranu - trener, który dobrze zna tego piłkarza.

Wyjściowe składy



Iran: 1-Ali Beiranvand - 3-Ehsan Hajsafi, 8-Morteza Pouraliganji, 23-Ramin Rezaeian, 19-Majid Hosseini - 6-Saeid Ezatolahi, 11-Vahid Amiri, 9-Omid Ebrahimi, 18-Alireza Jahanbakhsh, 17-Mehdi Taremi - 20-Sardar Azmoun.



Portugalia: 1-Rui Patricio - 5-Raphael Guerreiro, 3-Pepe, 6-Jose Fonte, 21-Cedric - 20-Ricardo Quaresma, 14-William Carvalho, 23-Adrien Silva, 10-Joao Mario - 9-Andre Silva, 7-Cristiano Ronaldo.





Portugalia w pierwszej kolejce zremisowała z Hiszpanią po emocjonującym meczu 3:3, a następnie skromnie pokonała Maroko 1:0.

Mamy Ronaldo, ale kto powiedział, że w następnym meczu gola nie zdobędzie ktoś inny? - stwierdził obrońca mistrzów Europy Jose Fonte.

Z kolei Iran najpierw wygrał z Maroko 1:0, a później takim wynikiem uległ Hiszpanii. To oznacza, że Portugalczykom do awansu wystarczy remis. Ale my zawsze gramy o zwycięstwo - zapewnił kolega Fonte z defensywy Ruben Dias.

Selekcjonerem Irańczyków jest Portugalczyk Carlos Queiroz, który prowadził swoich rodaków w latach 1991-1993 oraz 2008-2010. Za tym drugim razem to on uczynił Ronaldo kapitanem na stałe.

Portugalia ma znakomity zespół i wybitnego piłkarza, który za każdym razem może wpłynąć na losy meczu. Ten zespół gra perfekcyjnie, ale w życiu jest tak, że nawet kiedy na wszystko są reguły i prawa, zawsze zdarzają się wyjątki. Mam nadzieję, że taki wyjątek przytrafi się Portugalii w meczu z Iranem. Z dotychczasowego przebiegu mistrzostw płynie jedna lekcja: nie ma drużyn niepokonanych - ocenił Queiroz.

Szkoleniowiec nie ukrywa, że dla niego najlepszym rozwiązaniem byłby awans obu ekip do fazy pucharowej. Ten scenariusz wydaje się jednak mało prawdopodobny: wymagałby porażki Hiszpanii z Marokiem.

Jestem trenerem Iranu i nie zamierzam ulegać emocjom. Ale miło byłoby zobaczyć i Iran, i Portugalię w kolejnej rundzie - przyznał Queiroz.

W bogatym doświadczeniu 65-letniego szkoleniowca swoich szans upatrują irańscy piłkarze.

Każdego dnia uczymy się od niego czegoś nowego. Urodził się w Portugalii i tam pracował, lepiej zna tę reprezentację niż ktokolwiek inny - powiedział ofensywny pomocnik Karim Ansarifard.

Zespoły z grupy B trafią na najlepsze drużyny z grupy A. Już wiadomo, że będą to Urugwaj i Rosja.