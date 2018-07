Urugwaj zmierzy się z Francją dzisiaj o 16:00. Czy Edinson Cavani zagra? Brak napastnika reprezentacji Urugwaju byłby ogromną wyrwą w wyjściowym składzie drużyny z Ameryki Południowej. Cavani od lat jest gwiazdą drużyny i tworzy znakomity duet z Luisem Suarezem. A w Europie zaczynał u boku Radosława Matusiaka.

Na Stary Kontynent Edinson Cavani trafił pod koniec stycznia 2007 roku. Kilka tygodni wcześniej do tego samego klubu - włoskiego Palermo - trafił Radosław Matusiak. Na boisku panowie się nie spotkali. Polak zaliczył w Serie A trzy mecze i strzelił jedną bramkę. Cavani w debiutanckim sezonie zagrał w siedmiu spotkaniach i zdobył dwa gole. Później wszystko się "rozjechało". Matusiak właściwie nie wrócił już na wysoki poziom, a Cavani szczebel po szczeblu piął się w hierarchii światowego futbolu. W kolejnych sezonach w barwach Palermo strzelał w Serie A: 5, 14 i 13 bramek.

Po trzech i pół roku spędzonych w Europie pojechał do RPA na swój pierwszy mundial. Tam Urugwaj dotarł do półfinału, a u boku Diego Forlana terminowali już i Cavani i Luis Suarez. Gol i asysta Cavaniego to był początek światowej kariery. Następnie transfer do Napoli i kolejne trzy lata we Włoszech. Od lipca 2013 roku Urugwajczyk gra już w PSG. Bilans? 112 goli w Serie A, 116 w Ligue 1, 32 w Lidze Mistrzów. Łącznie już ponad 500 meczów w klubowej piłce i 311 trafień. Do tego 58 asyst. Reprezentacja? 105 meczów i 45 goli. W tym już 3 na rosyjskim mundialu. Dwie z nich pozwoliły pokonać Portugalię w 1/8 finału.

Może się zakręcić w głowie, ale żyjący od lat na piłkarskim świeczniku Cavani to człowiek stroniący od blichtru. I dużo spokojniejszy od swojego partnera z ataku Suareza. Panowie urodzili się zresztą w tym samym szpitalu w odstępie zaledwie trzech tygodni. Może dlatego tak dobrze rozumieją się na boisku.

Wróćmy jednak do Cavaniego, który na zgrupowanie reprezentacji w Montevideo dotarł ze swojego rodzinnego miasta... autobusem. Żadnych limuzyn, helikopterów czy podwózki przez znajomego. Zamiast tego - zwykły, rejsowy autobus na dystansie blisko pół tysiąca kilometrów. W trakcie podróży rozdawanie autografów czy zdjęcia z fanami, którzy taką podróż zapamiętają na długo, a po golach Cavaniego w pojedynku z Portugalią mieli na pewno dodatkowe powody do radości. W 2016 roku piłkarz wybrał się na przykład od Macedonii by cieszyć się widokami w okolicach miasta Wełes.

Człowiek ciekawy świata, religijny, pełen pasji, poszukujący drogi po zakończeniu piłkarskiej kariery - stąd zainteresowanie agronomią. Do tego świetny piłkarz i świetny znawca francuskiego futbolu. W końcu nad Sekwaną gra od dobrych kilku lat. Jego gra to gwarant piłkarskiej jakości, polotu, ale i spokoju na boisku. Pytanie więc, czy Oscar Tabarez będzie mógł postawić na jednego ze swoich największych asów.

Jeśli zabraknie króla strzelców ligi francuskiej to na boisku pojawi się zapewne Cristhian Stuani - piłkarz hiszpańskiej Girony. Na pewno gracz o umiejętnościach niższych od Cavaniego, ale już doświadczony. Zaczynał zresztą w klubie FC Danubio - tym samym co Cavani. Cztery lata temu był już na mundialu i pełnił głównie rolę zmiennika. Teraz może dostać szansę, by na chwilę wyjść z cienia największych gwiazd urugwajskiego futbolu. Na horyzoncie możliwy mundialowi półfinał Urugwaju z Brazylią, a takiej okazji piłkarze Tabareza nie będą chcieli przegapić.

Podobnie kibice. Dzisiejsze przedpołudnie zostanie w Urugwaju zdominowane przez futbol. Pierwszy gwizdek usłyszymy, gdy w Montevideo będzie punktualnie 11. Specjalne zezwolenie na oglądanie pojedynku Francja-Urugwaj dostali choćby urzędnicy, ale czy w tracie spotkania ktokolwiek pofatyguje się do urzędu? Ulice urugwajskiej stolicy szybko dziś opustoszeją, a czy po meczu zamienią się w miejsce zabawy godnej karnawału w Rio de Janeiro? To zależy już od urugwajskich piłkarzy.



(ak)