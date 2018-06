W drugim poniedziałkowym meczu grupy F na mistrzostwach świata w Rosji Anglia wygrała z Tunezją 2:1. Bohaterem reprezentacji "Trzech Lwów" został Harry Kane, strzelec obu bramek. Dla Tunezji strzelił Ferjani Sassi. Po pierwszej kolejce w tabeli grupy F prowadzi Belgia, która pokonała Panamę 3:0.

Składy:



Tunezja: 22-Mouez Hassen(1-Farouk Ben Mustapha) - 4-Yassine Mariah, 2-Syam Ben Youssef, 11-Dylan Bronn, 12-Ali Maaloul - 8-Fakhreddine Ben Youssef, 17-Ellyes Skhiri, 9-Anice Badri, 13-Ferjani Sassi, 23-Naim Sliti - 10-Wahbi Khazri.



Anglia: 1-Jordan Pickford - 12-Kieran Trippier, 2-Kyle Walker, 5-John Stones, 6-Harry Maguire, 18-Ashley Young - 10-Raheem Sterling, 8-Jordan Henderson, 7-Jesse Lingard, 20-Dele Alli - 9-Harry Kane.

Od początku meczu do ataku ruszyła reprezentacja Anglii. To szybko przyniosło efekt, bo już w 11. minucie Harry Kane znazał się pdo bramką i pokonał Moueza Hassena. Chwilę później tunezyjski bramkarz musiał opuścić plac gry, bo odniósł kontuzję barku. W jego miejsce pojawił się Farouk Ben Mustapha.



Po bramce podopieczni Garetha Southgate'a wyraźnie się cofnęli, co wykorzystała Tunezja. W 35. minucie po dośrodkowaniu z prawej strony przez Kyle'a Walkera faulowany był Anice Badr. Sędzia wskazał na 11 metr, a rzut karny pewnie wykorzystał Ferjani Sassi.

W drugiej połowie Anglia długo nie mogła znaleźć drogi do bramki Mustaphy. O zwycięstwie zdecydował kapitan Harry Kane, który zdobył decydująca bramkę w doliczonym czasie gry.

Anglia nie wygrała meczu na mundialu od ośmiu lat

Przed czterema laty w Brazylii Anglia trafiła do "grupy śmierci" z Włochami, Urugwajem i teoretycznie najsłabszą Kostaryką, która sprawiła ogromną sensację awansując z pierwszego miejsca. "Trzy Lwy" nie wygrały wtedy żadnego meczu.

Fakt, że Anglia nie wyszła z tej grupy, był sporym rozczarowaniem, ale można było dopatrywać się usprawiedliwienia w klasie rywali. W tym roku w Rosji takiej wymówki już nie będzie. Wprawdzie za najmocniejszy zespół w grupie G uchodzi Belgia, ale Tunezja i debiutująca w mundialu Panama są znacznie niżej notowane.

Raheem Sterling przygotowuje się solidnie do meczu z Tunezją. Jeśli to spotkanie uda się wygrać, zwycięstwo w drugiej kolejce nad Panamą może zapewnić awans bez względu na wynik hitowego starcia z faworytem grupy 28 czerwca.

Poprosiłem o nagrania ostatnich meczów Tunezyjczyków, żeby móc usiąść i obejrzeć je osobiście. Wszyscy razem oglądaliśmy ich spotkania z Portugalią i Hiszpanią i wiemy, że to dobry zespół, który potrafi ukarać za błędy. Chcę zorientować się, jakie ma mocne i słabe strony. Skorzystam na tym nie tylko ja, ale i cała moja drużyna - powiedział pomocnik Manchesteru City.

Tunezja, która nie wygrała meczu na mundialu od 1978 roku, jest przekonana o klasie Belgii. Uważa ją za zdecydowanego faworyta grupy. W oczach afrykańskich piłkarzy aż taką estymą nie cieszy się Anglia, a tym bardziej Panama. Dlatego zawodnicy trenera Nabila Maaloula są pełni nadziei na awans do fazy pucharowej.

Moim celem jest nie tylko wyjście z grupy, ale też dotarcie najdalej, jak się da. Dlaczego mamy się ograniczać do 1/8 finału? Jednocześnie trzeba być realistą - zauważył szkoleniowiec.

Angielscy kibice czekają szczególnie na występ najlepszego napastnika tego kraju w ostatnich latach Harry'ego Kane'a. 24-letni piłkarz Tottenhamu Hotspur zadebiutuje w mundialu.

Taki strzelec jest wart swojej wagi w złocie. To wspaniały lider, który ma na wskroś profesjonalne podejście do wszystkich aspektów tego zawodu. Jest drobiazgowy, przewidujący, ambitny i pełen wiary w siebie. Jest przekonany, że osiągnie coś wielkiego, a dotychczasowe statystyki pokazują, że zmierza we właściwym kierunku - powiedział Southgate o zawodniku, który będzie kapitanem reprezentacji na turnieju w Rosji.