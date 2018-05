Około 271 tysięcy zdających przystąpi we wtorek do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Wśród nich są ci, którzy zdają tzw. „starą” i „nową” maturę. Chęć zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 160 tysięcy osób. Na RMF24.pl i w Interii.pl będziemy mieli arkusze i propozycje rozwiązań z obu poziomów!

Matura 2018: Kolejny dzień zmagań

Wtorek to trzeci dzień zmagań tegorocznych maturzystów. 4 maja, w środku długiego majowego weekendu, przystąpili do egzaminu z języka polskiego, w poniedziałek sprawdzali swoją wiedzę z matematyki na poziomie podstawowym, a chętni także z języka łacińskiego.

Przed zdającymi język angielski. W całym kraju do zadań z poziomu podstawowego zasiądzie we wtorek ok. 271 tysięcy abiturientów, zarówno w systemie tzw. "starej", jak i "nowej" matury. Do egzaminu na poziomie rozszerzonym przystąpi 160 tysięcy osób.

Matura 2018: Jakie przedmioty?

Każdy uczeń zdaje obowiązkowo na poziomie podstawowym (w formie pisemnej): język polski, matematykę i język obcy nowożytny - najchętniej wybierany jest oczywiście angielski.



Maturzysta musi także przystąpić do egzaminu na poziomie rozszerzonym z jednego dodatkowego przedmiotu. Do wyboru ma: biologię, chemię, filozofię, fizykę, geografię, historię, historię muzyki, historię sztuki, informatykę, język łaciński i kulturę etniczną, język łemkowski, język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński), język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), język polski, język regionalny (język kaszubski), matematyka, wiedza o społeczeństwie.



Matura 2018: Harmonogram egzaminów

Harmonogram egzaminu maturalnego. / Centralna Komisja Egzaminacyjna

Matura 2018: Kiedy abiturient zdaje maturę?

Absolwent zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.



Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.