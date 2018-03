To niedopuszczalna manipulacja - tak odniósł się polski ambasador w Tel Awiwie Jacek Chodorowicz w liście do redaktora naczelnego "Jerusalem Post", m.in. do tytułu tekstu zamieszczone przez gazetę. Według izraelskiego medium polski premier jest "dumny" z wydarzeń, które wywołały antysemicką nagonkę w 1968 roku.

