Kochany przez polską publiczność Alvaro Soler, rodzima gwiazda pop z soulowym zacięciem, czyli Blue Cafe i Vera Jonas Experiment, węgierska grupa, która podbija europejską scenę alternatywną - to oni wystąpią 15 czerwca na Tauron Life Festival Oświęcim. Obok nich na scenie tego dnia pojawi się także artysta wyłoniony w konkursie Life on Stage, zaś punktem kulminacyjnym wieczoru będzie koncert Carlosa Santany!

Tauron Life Festival Oświęcim zawsze serwuje publiczności niezwykłą mieszankę kultur, języków i dźwięków, ale w tym roku zapowiada się wyjątkowo energetyzujące show!

Alvaro Soler to hiszpański wokalista, który podbił serca Polaków w 2014 roku - jego singiel "El Mismo Sol" był utworem najczęściej granym przez polskie stacje radiowe. Wydany rok później album "Eterno Agosto" zdobył potrójną platynę, a piosenki z tej płyty przez długie tygodnie okupowały najwyższe miejsca na listach przebojów. Hitem okazał się też kawałek "Libre" nagrany w 2016 r. w duecie z polską wokalistką, Moniką Lewczuk.

Zespół Blue Cafe to niekwestionowana gwiazda polskiej sceny muzycznej, która w tym roku obchodzi 20-lecie istnienia. Podczas TLFO zespołowi towarzyszyć będą specjalnie zaproszeni goście, a ze sceny popłyną zarówno największe hity, takie jak "Buena" czy "My Road", jak i utwory z nowej płyty, która ukaże się wiosną.

Grupa Vera Jonas Experiment została założona przez młodą węgierską piosenkarkę, gitarzystkę i autorkę tekstów. Nagradzani w swej ojczyźnie, m.in. za najlepszy album indie/alternative 2016 roku, zdobywają fanów w kolejnych zakątkach Europy i świata - mają na koncie występy w Rumunii, Austrii, czy Niemczech. Dwukrotnie zagrali na festiwalu Eurosonic w Holandii, a jedna z ich płyt ukazała się w Japonii. Najwyższa pora, aby poznała ich polska publiczność!

Oprócz wielu gwiazd, na scenie Tauron Life Festival Oświęcim co roku pojawiają się także talenty wyłonione w ramach konkursu Life On Stage - właśnie wystartowała jego kolejna edycja! Zespoły i soliści, którzy chcieliby dostać szansę wystąpienia przed wielotysięczną publicznością 15 czerwca 2018 roku, mogą zgłaszać się do konkursu za pośrednictwem strony lifeonstage.onet.pl . Termin przesyłania zgłoszeń upływa 18 marca.

Od 2010 roku na scenie Tauron Life Festival Oświęcim pojawiło się wiele polskich gwiazd i artystów światowego formatu, m.in. Elton John, Queen i Adam Lambert czy Soundgarden. Jednak TLFO to nie tylko koncerty - to wyjątkowa inicjatywa, która ma na celu budowanie pokojowych relacji ponad wszelki granicami. Promuje pokój i tolerancję na różne sposoby: poprzez muzykę, teatr, kino wolnościowe, grafikę, działania edukacyjne, a także sport. Już teraz amatorzy biegania mogą zapisywać się na Run4Life, czyli coroczny bieg uliczny towarzyszący festiwalowi, w którym udział bierze m.in. mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Szczegółowe informacje i zgłoszenia na stronie lifefestival.pl/bieg-uliczny .