Podczas tegorocznej edycji TLFO zawrotne tempo zabawy nie zwolni ani na chwilę! Mnóstwo atrakcji, występy wielkich gwiazd muzyki, a pomiędzy koncertami - szaleństwo przy klubowych setach jednego z najpopularniejszych polskich didżejów!

DJ ADHD / Materiały prasowe

DJ ADHD to muzyk z krwi i kości, zanurzony w świecie dźwięków od dawna: pianista z wykształcenia, z zawodu od ponad 15 lat reżyser dźwięku w Studiu Nagrań RMF FM, producent muzyczny, dziennikarz radiowy, kolekcjoner płyt winylowych. Doskonale wie, jak porwać wielotysięczną publiczność i jak trafić do najbardziej wymagających słuchaczy z Polski, USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Austrii. Jako pierwszy i jedyny DJ z Polski został zaproszony do współpracy przez Ministry of Sound, najważniejszą światową instytucję w branży muzyki klubowej. Jego hity rozkręcają parkiety za oceanem - remiksy "Superstition" Steviego Wondera oraz "Into The Groove" Madonny dotarły na pierwsze miejsce listy utworów granych najchętniej przez amerykańskich didżejów. Największymi gwiazdami muzyki nie tylko się inspiruje, ale też rozgrzewa publiczność przed ich koncertami! Grał między innymi przed Stingiem, Queen i Adamem Lambertem. Na TLFO będzie rozgrzewał publiczność w towarzystwie wokalistki Kasi Malendy (The Voice Of Poland) oraz saksofonisty Tomka Drabika.

Tauron Life Festival Oświęcim odbędzie się w dniach 14-16 czerwca 2018. Na stadionie MOSiR pojawi się plejada gwiazd, w tym Santana, Europe, The Stranglers, Alvaro SOler, Blue Cafe, L.U.C. i Rebel Babel czy też czołówka polskiego rocka niezależnego w ramach wyjątkowego projektu Punk Alive. Festiwal oferuje także mnóstwo pozamuzycznych atrakcji - kino wolnościowe, spektakl teatralny, mural czy działania edukacyjne. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lifefestival.pl . Bilety dostępne na stronie festiwalu i na www.eventim.pl .

(mpw)