Prawie 900 osób podpisało się pod protestem skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wezwano w nim do odstąpienia od zamiaru ekshumacji ciał ofiar katastrofy smoleńskiej Arkadiusza Rybickiego i Leszka Solskiego.

Grób Arkadiusza Rybickiego / Adam Warżawa / PAP

Treść protestu skierowanego do premiera i szefa resortu sprawiedliwości przekazała w czwartek PAP siostra Arkadiusza Rybickiego, Bożena Rybicka-Grzywaczewska. "Podpisy cały czas spływają. Od wczoraj, kiedy wysłaliśmy nasz protest, mamy ich kolejnych 200" - dodała.



"My, niżej podpisani, wzywamy do odstąpienia od planów ekshumacji ciał śp. Arkadiusza Rybickiego oraz śp. Leszka Solskiego i poszanowania miejsc Ich wiecznego spoczynku. Planowane przez Prokuraturę ekshumacje nie mają żadnego uzasadnienia. Przeprowadzanie ich wbrew woli rodzin, którym nie pozostawiono prawa do sprzeciwu, jest barbarzyństwem, deptaniem praw podstawowych, zasad sprawiedliwości oraz jest sprzeczne z wartościami i tradycją chrześcijańską. Zapowiadamy, że jeżeli ekshumacje ciał naszych Bliskich zostaną przeprowadzone, to zrobimy wszystko, żeby osoby za to odpowiedzialne poniosły wszelkie konsekwencje swoich działań" - czytamy w liście.



Wśród podpisanych pod protestem są członkowie rodzin Rybickiego i Solskiego, ich przyjaciele oraz inne osoby wspierające.



Pod protestem podpisali się m.in. prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, poseł PO Jerzy Borowczak, wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz (PO), działacze opozycji antykomunistycznej Andrzej Czuma, Aleksander Hall i Bogdan Lis, pisarz Paweł Huelle, marszałek pomorski Mieczysław Struk, adwokat prześladowanych w latach PRL Jacek Taylor.