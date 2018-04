Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział w piątek podczas sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ, że za sprawą Syrii wróciła zimna wojna, lecz tym razem bez mechanizmów blokujących eskalację napięć. Posiedzenie ws. Syrii zwołano na żądanie Rosji.

Antonio Guterres / JUSTIN LANE / PAP/EPA

Sytuacja na Bliskim Wschodzie osiągnęła punkt wrzenia, a panujący tam chaos stanowi poważne zagrożenie; "wygląda na to, że nie istnieją już mechanizmy i gwarancje ograniczające ryzyko eskalacji" - powiedział Guterres.

Zaapelował do światowych mocarstw o zorganizowanie nowej misji, która zweryfikuje doniesienia o użyciu broni chemicznej w Syrii.

Bezkarne wykorzystywanie tej broni sprawi jedynie, że sięganie po nią stanie się łatwiejsze, co zagrozi całej światowej architekturze bezpieczeństwa - dodał Guterres.

Ambasador USA przy ONZ Nikki Haley oskarżyła Rosję o to, że umożliwia syryjskiemu reżimowi bezkarne posługiwanie się bronią chemiczną. Dodała, że prezydent Donald Trump nie podjął jeszcze decyzji w sprawie reakcji na użycie tej broni, które USA przypisują syryjskiemu reżimowi.

Rosja utrzymuje jednak, że atak chemiczny, do którego miało dojść w miniony weekend w mieście Duma we Wschodniej Gucie, był ukartowaną prowokacją. Rzecznik rosyjskich sił zbrojnych powiedział, że resort obrony w Moskwie dysponuje dowodami na to, że Wielka Brytania uczestniczyła bezpośrednio w organizowaniu "prowokacji we Wschodniej Gucie".

Ambasador Rosji przy ONZ Wasilij Niebienzia oznajmił, że USA, Francja, Wielka Brytania są zainteresowane jedynie tym, by obalić rząd prezydenta Syrii Baszara al-Assada i blokować Rosję.

Nadal obserwujemy niebezpieczne przygotowania militarne do nielegalnego użycia siły przeciw suwerennemu państwu (...). Wzywamy przywódców tych państw do natychmiastowej rewizji (planów) - dodał Niebienzia.

Ambasador Francji przy ONZ Francois Delattre oznajmił, że użycie broni chemicznej przez reżim Assada oznaczało przekroczenie linii, "zza której nie ma powrotu", i świat musi na to odpowiedzieć.

Francja weźmie na siebie odpowiedzialność za zlikwidowanie tego niedopuszczalnego ryzyka dla naszego wspólnego bezpieczeństwa - podkreślił Delattre.

Niebienzia powiedział dzień wcześniej dziennikarzom, że ryzyko związane z eskalacją "wykracza poza Syrię, ponieważ na zaproszenie syryjskiego rządu jest tam (rosyjskie) wojsko".