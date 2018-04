Brytyjska misja przy ONZ poinformowała, że W. Brytania, Polska, Francja, USA, Holandia, Szwecja, Kuwejt, Peru i Wybrzeże Kości Słoniowej zwołały pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w celu omówienia doniesień o użyciu broni chemicznej w Syrii. ​Jak wynika z informacji zamieszczonej na Twitterze brytyjskiego przedstawicielstwa, do spotkania członków RB dojdzie w poniedziałek.

Organizacja Syrian American Medical Society (SAMS) oskarżyła w niedzielę syryjskie władze o atak chemiczny na szpital we Wschodniej Gucie / PAP/EPA/EMAD ALDIN /

Wcześniej szef brytyjskiego MSZ Boris Johnson wyraził zaniepokojenie w związku z doniesieniami o ataku chemicznym we Wschodniej Gucie. "Jeśli to się potwierdzi (...), to będzie to kolejny bulwersujący dowód na brutalność reżimu (prezydenta Syrii Baszara) el-Asada" - napisał.

W stanowczym oświadczeniu przekazanym w niedzielę mediom, w tym PAP, zaznaczono, że "przerażająca jest myśl, że, według doniesień, wśród ofiar były rodziny szukające schronienia od nalotów w podziemnych schronach".



Johnson podkreślił, że Wielka Brytania "potępia użycie broni chemicznej przez kogokolwiek" i "pozostaje w bliskim kontakcie z sojusznikami".



Organizacja Syrian American Medical Society (SAMS) oskarżyła w niedzielę syryjskie władze o atak chemiczny na szpital we Wschodniej Gucie, w którym miało zginąć co najmniej 41 osób. Syryjski rząd odrzucił te oskarżenia.