3 marca w stolicy Małopolski odbędzie się IV Ogólnopolskie Dyktando Krakowskie. Zapisy trwają do 25 lutego. Zachęcamy, i to zarówno dużych, jak i małych, do wzięcia udziału w imprezie. W tym roku bowiem obok dyktanda dla profesjonalistów zorganizowane zostanie dyktando dla dzieci. Mogą wziąć w nim udział młodzi urodzeni po 2003 roku.

