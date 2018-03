Arkadiusz Kleniewski nowym Krakowskim Mistrzem Ortografii! Dzierzążnianin z pochodzenia wygrał IV Dyktando Krakowskie, popełniając zaledwie pięć błędów! "Codziennie wertuję słownik" - przyznał po ogłoszeniu wyników w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Dobrołowiczem.

Największą trudność sprawił nowemu Krakowskiemu Mistrzowi Ortografii "Dolnołużyczanin z Chociebuża".

Jak przyznaje autorka tekstu tegorocznego dyktanda prof. Mirosława Mycawka, to nazwa z potencjalnie "najbardziej wyrazistym błędem w tym tekście".

Dyktando Krakowskie. Sprawdź znajomość języka ojczystego. Oto treść ortograficznego wyzwania! Kilkaset osób zmierzyło się w sobotę w Auditorium Maximum UJ z arcytrudnym, organizowanym już po raz czwarty Dyktandem Krakowskim. Po raz pierwszy w tym roku - obok dyktanda dla profesjonalistów - przygotowano też ortograficzne wyzwanie dla dzieci. Poniżej publikujemy treść dyktanda, tak aby... czytaj więcej

Summa summarum, Arkadiusz Kleniewski popełnił w tekście tylko pięć błędów ortograficznych - a w rozmowie z Michałem Dobrołowiczem zdradził, że tak świetny wynik zawdzięcza codziennej, systematycznej pracy.

Przygotowuję się cały rok. Codziennie wertuję słownik - tak na przykład trzy strony. Robię notatki. I - jak widać - to procentuje - przyznał.

Na IV Krakowskie Dyktando Arkadiusz Kleniewski przyjechał z Warszawy, ale pochodzi z innej miejscowości - zdecydowanie godnej tego, by trafić do tekstu dyktanda!

Pochodzę z miejscowości, która nazywa się Dzierzążnia - najpierw jest "rz", potem "ż" - w powiecie płońskim - powiedział naszemu dziennikarzowi.

W tej sytuacji odpowiedź na pytanie o receptę na sukces w Dyktandzie mogła być tylko jedna...

Urodzenie się w Dzierzążni - uśmiechnął się nowy Krakowski Mistrz Ortografii.

Wideo youtube

Autorka tekstu Dyktanda: Uczestnicy zawieszają nam coraz wyżej poprzeczkę

Dyktando Krakowskie. Z tym tekstem mierzyli się juniorzy Ortograficzne wyzwanie dla dzieci - to nowość podczas tegorocznego Dyktanda Krakowskiego. W sumie kilkaset osób napisało dziś w Auditorium Maximum UJ organizowane już po raz czwarty dyktando. Poniżej publikujemy tekst językowego sprawdzianu dla najmłodszych. czytaj więcej

Prof. Mirosława Mycawka zaznacza, że uczestnicy Krakowskiego Dyktanda z każdym rokiem stanowią... coraz większe wyzwanie.

Z roku na rok uczestnicy są coraz lepiej przygotowani i zawieszają nam coraz wyżej poprzeczkę - nam, czyli układaczom dyktand - uśmiecha się.

Dla satysfakcji i... atrakcyjnych nagród!

Do tych, którzy w IV Krakowskim Dyktandzie wypadli najlepiej, trafiły atrakcyjne nagrody.

W kategorii otwartej...

- Nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego: za I miejsce bon pieniężny o wartości 2000 zł netto, za II miejsce - bon pieniężny o wartości 1500 zł netto, za miejsce III - bon pieniężny o wartości 1000 zł netto;

- Nagrody od Prezydenta Miasta Krakowa: czytniki e-book dla osób, które zajęły trzy pierwsze miejsca;

- Nagrody od p. Dziekan Wydziału Polonistyki UJ: zdobywca I miejsca otrzymał bony do Empiku (500 zł) i Saturna (500 zł), II miejsca - bony do Empiku (500 zł) i Saturna (450 zł), III miejsca: bony do Empiku (500 zł) i Saturna (350 zł); upominki w postaci książek od Wydziału Polonistyki trafiły natomiast do uczestników, którzy zajęli miejsca IV-X.

Dyplomy z rąk Dziekan Wydziału Polonistyki UJ trafiły ponadto do najmłodszego i najstarszego uczestnika Dyktanda oraz tego, który pokonał najdłuższy dystans, by dojechać do Krakowa.

W kategorii juniorów...

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc dostali bony do Empiku (odpowiednio o wartości 500, 400 i 300 zł) i książkę nominowaną w konkursie Mądra Książka Roku 2017.

Nagrody dla uczestników w obu kategoriach przygotowało również Radio RMF FM.

Żółto-niebieskie rowery i pełne upominków plecaki z radiowym logo trafiły do uczestnika IV Dyktanda Krakowskiego, który zajął 4. miejsce, i czterech osób, które popełniły najmniej błędów w kategorii Junior!

Do zwycięzców Dyktanda w kategorii otwartej i Junior trafiły atrakcyjne nagrody! Odbierali je m.in. z rąk dziennikarki RMF FM Ewy Kwaśny / Marek Suder / RMF FM