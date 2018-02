Co najmniej 90 osób utonęło u wybrzeży Libii. Wywróciła się tam łódź należąca do przemytnika migrantów - podała Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM). W styczniu w Morzu Śródziemnym utonęło 246 migrantów próbujących dostać się do Europy.

Zdj. archiwalne /Photoshot /PAP

