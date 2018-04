​Gimnazjaliści, sprawdźcie z RMF24 jak sobie poradziliście na egzaminie gimnazjalnym z języka obcego! Publikujemy arkusz zagadnień, na bieżąco zamieszczamy także przykładowe odpowiedzi.

>>>POBIERZ ARKUSZ ZADAŃ Z JĘZ. ANGIELSKIEGO<<<



>>>POBIERZ ARKUSZ ZADAŃ Z JĘZ. NIEMIECKIEGO<<<

ROZWIĄZANIA ZADAŃ Z JĘZ. ANGIELSKIEGO:

/ RMF FM



Dzisiejszy egzamin to ostatnia część obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego 2018.

Egzamin gimnazjalny trwał trzy dni

Tegoroczny egzamin gimnazjalny, tak jak poprzednie, trwał trzy dni. W środę uczniowie zmagali się z zadaniami z obszaru nauk humanistycznych, w czwartek rozwiązywali zadania z części przyrodniczo-matematycznej, a w piątek sprawdzali swoją wiedzę z wybranego języka obcego nowożytnego.



W tym roku do egzaminu gimnazjalnego zostało zgłoszonych ponad 349 tysięcy uczniów z prawie 7100 szkół. Rozwiążą zadania w ponad 2 milionach wydrukowanych arkuszy!

Największa grupa gimnazjalistów (87,1 proc.) przystąpiła do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a 83,3 proc. zdających przystąpiła również do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym.

Drugim najczęściej wybieranym językiem był język niemiecki. Do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym przystąpi 10,4 proc. gimnazjalistów, a do egzaminu na poziomie rozszerzonym - 2,6 proc.

Przystąpienie do egzaminu to warunek ukończenia ‎gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać. To oznacza, że ‎egzaminu nie można nie zdać.‎

To przedostatnia sesja egzaminu gimnazjalnego

Egzamin gimnazjalny 2018 był przedostatnim, jaki przewiduje polski system edukacji. Od rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 na mocy nowych przepisów rozpoczęło się wygaszanie gimnazjów. We wrześniu nie powstały już pierwsze klasy w szkołach tego typu.

Uczniowie, którzy w ubiegłym roku skończyli VI klasę szkoły podstawowej, we wrześniu przeszli prosto do VII klasy tej samej szkoły

Ostatnia sesja egzaminu gimnazjalnego zostanie przeprowadzona w roku szkolnym 2018/2019. W tym samym czasie odbędzie się także pierwszy egzamin ósmoklasisty, o którym przeczytacie TUTAJ.

Gimnazja przestaną istnieć od 1 września 2019 roku.



