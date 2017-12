Pod hasłem "Podziel się Posiłkiem z Bezdomnymi" ruszyła świąteczna akcja pomocy potrzebującym. Od dzisiaj w całej Polsce można zgłosić, że zostało nam jedzenie po świętach, a wolontariusze odbiorą je i zawiozą do lokalnych jadłodajni dla bezdomnych. Jak mówi organizatorka akcji Maria Skołożyńska, w ciągu "3 lat udało nam się podzielić posiłkiem z kilkoma tysiącami bezdomnych osób".

Ta świąteczna inicjatywa ruszyła już po raz szósty: po każdym Bożym Narodzeniu i Wielkanocy wolontariusze w kilkudziesięciu miastach Polski odbierają jedzenie i zawożą do lokalnych instytucji, które pomagają osobom ubogim i bezdomnym.

Jeżeli komuś zostanie jedzenie po świętach, to może zgłosić się do nas przez stronę internetową, wypełnić krótki formularz, a nasi wolontariusze zadzwonią, umówią się na konkretną godzinę po odbiór jedzenia i tego samego dnia zawiozą je do lokalnej jadłodajni - wyjaśnia organizatorka akcji Maria Skołożyńska.

Akcja działa przez 3 dni - ruszyła dzisiaj, a zakończy się w czwartek 28 grudnia - i współpracuje z jadłodajniami m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie, Toruniu, Bydgoszczy, Rzeszowie, Radomiu, Zielonej Górze, Gliwicach, Katowicach, Lublinie, Łodzi i Przemyślu.

Nasza inicjatywa opiera się na pracy wolontariuszy-kierowców. Kierowcy są filarem całej akcji: bez nich nie bylibyśmy w stanie być w całej Polsce i o ich udział w akcji mocno apelujemy. To oni sprawiają, że od 3 lat udało nam się podzielić posiłkiem z kilkoma tysiącami bezdomnych osób - podkreśla Maria Skołożyńska.

Aby podzielić się posiłkiem, wystarczy zgłosić się przez formularz na stronie podzielmysie.pl .

Aby zostać wolontariuszem, wystarczy zapisać się przez podobny formularz na tej stronie .

Wszystkie informacje o inicjatywie można znaleźć na jej profilu na Facebooku .

W dniach 26-28 grudnia działa również infolinia akcji: 733 335 179.