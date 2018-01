Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Dariusz Zawistowski oświadczył, że z dniem 15 stycznia rezygnuje z przewodniczenia w Radzie - poinformowała w piątek na Twitterze członkini KRS Krystyna Pawłowicz.

Właśnie Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa sędzia D. Zawistowski oświadczył Radzie, że z dniem 15 stycznia rezygnuje z przewodniczenia Radzie. Jako niezgoda na nowy stan prawny, który zacznie w ramach reformy obowiązywać od 16 I w KRS - napisała Pawłowicz na Twitterze.

15 stycznia to ostatni dzień Krajowej Rady Sądownictwa, działającej na podstawie obecnych przepisów. Dzień później wchodzi w życie zmieniona przez Sejm nowa ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, zgodnie z którą mandaty obecnych członków Rady i tak wygasną.

Jak mówi sędzia Waldemar Żurek, rezygnacja wyglądała bardzo skromnie - na samym końcu trwającego od wtorku posiedzenia, które apelowało do sędziów o nieuczestniczenie w wyborach do nowej KRS, jej przewodniczący po prostu przedstawił oświadczenie o rezygnacji z funkcji. Datowane na dziś, wchodzące do życia 15 stycznia, a więc w przeddzień wejścia w życie nowych przepisów o KRS, które większość Rady uznała za niezgodne z konstytucją.

Członkowie KRS wstali i oklaskami podziękowali przewodniczącemu za pełnienie funkcji. Podziękowaliśmy przewodniczącemu za to że trwał na tym stanowisku, że odpierał ataki polityków i myślę że wszyscy poczuli w tym momencie taki smutek - mówił Żurek.

Sędzia dodał, że była to sytuacja absolutnie wyjątkowa. Odchodzący przewodniczący KRS chwilę później opuścił jej siedzibę.