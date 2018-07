Sędzia Małgorzata Gersdorf zakończyła misję; nie wystąpiła do prezydenta o umożliwienie dalszego orzekania, więc powinna się z tym pogodzić - powiedział w TVP 1 szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Ocenił, że na Gersdorf spoczywa także odpowiedzialność za problemy z dotychczasową odpowiedzialnością dyscyplinarną sędziów.

Jak powiedział Sasin, Gersdorf "z własnego wyboru zakończyła swoja misję, bo przecież mogła zgodnie z przepisami złożyć wniosek do prezydenta o przedłużenie możliwości orzekania, bycia aktywnym sędzią", tak jak uczyniło kilkunastu innych sędziów SN, których wnioski rozpatruje KRS. Pani sędzia Gersdorf tego kroku nie uczyniła, więc jakby pogodziła się z tym, że przestała tę role pełnić - dodał.



Zdaniem Sasina nie należy patrzeć na sprawę SN w kategoriach "przejęcia, odzyskania". Jest to element całej reformy sądownictwa, ważny element, bo Sąd Najwyższy, można powiedzieć najważniejszy sąd w Polsce, decyduje też o pewnych standardach sądownictwa - powiedział.