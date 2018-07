"Mamy do czynienia z pierwszym, przedprocesowym etapem postępowania; oczywiście w terminie 30 dni odniesiemy się do rozumowania przedstawionego przez KE w piśmie skierowanym do Polski" - powiedziała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Odniosła się w ten sposób do wszczęcia przez Komisję Europejską procedury naruszenia unijnego prawa wobec polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym.

Joanna Kopcińska, Mateusz Morawiecki i Jacek Czaputowicz / Marcin Obara /PAP

