Denis Urubko, który ma za sobą rekonesans do wysokości 6500 m przekazał, że na drodze jest trochę starych lin, ale są braki wymagające uzupełnienia - informuje polska ekipa, która przygotowuje się do wejścia na K2. Z kolei w pakistańskim Skardu na lot do Islamabadu czeka Rafał Fronia, który z powodu urazu ręki musiał zrezygnować z wyprawy. Według informacji kierownika wyprawy Krzysztofa Wielickiego, do góry wyszli we wtorek Marcin Kaczkan i Piotr Tomala, wspomagani przez pakistańskich tragarzy Amina i Fazala. Chodzi o zabezpieczenie drogi linami do obozu pierwszego. Tam planują spędzić noc.

K2 to jedyny ośmiotysięcznik, który nie został zdobyty zimą /foto. Polski Himalaizm Zimowy 2016-2020 im. Artura Hajzera/Facebook /

REKLAMA