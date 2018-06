Obie izby brytyjskiego parlamentu - Izba Gmin i Izba Lordów - przyjęły w środę ustawę o wyjściu z Unii Europejskiej, ostatecznie odrzucając poprawki zgłaszane przez grupę proeuropejskich buntowników w rządzącej Partii Konserwatywnej.

Równo dwa lata temu Wielka Brytania zdecydowała o wyjściu z Unii Europejskiej / PAP/EPA/ANDY RAIN / PAP/EPA

Ustawa, która stanowi podstawę prawną dla wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, była przedmiotem dyskusji w obu izbach parlamentu przez ponad 250 godzin oraz dwukrotnie była zwracana do Izby Gmin przez lordów domagających się wprowadzenia zmian i złagodzenia rządowego kursu dotyczącego Brexitu, m.in. przez zobowiązanie do pozostania w unii celnej lub wspólnym rynku UE.

Pomimo każdorazowej konieczności negocjacji z kilkunastoosobową grupą proeuropejskich posłów Partii Konserwatywnej rządowi Theresy May ostatecznie udało się odrzucić kluczowe poprawki, które ograniczałyby pole manewru szefowej rządu. Najtrudniejsza z odrzuconych poprawek dotyczyła tzw. wartościowego głosowania, tj. prawa parlamentu do odrzucenia porozumienia w sprawie Brexitu i ewentualnego przejęcia kontroli nad procesem.



Ministerstwo ds. wyjścia z Unii Europejskiej oceniło w przesłanym mediom oświadczeniu, że "to dobry moment dla wszystkich, którzy chcą łagodnego i uporządkowanego opuszczenia" Wspólnoty" po tym, jak ustawa "była przedmiotem bezprecedensowego nadzoru od rozpoczęcia prac nad nią w lipcu ub.r."



Podkreślono, że teraz nowe przepisy będą czekały jedynie na formalną zgodę królowej Elżbiety II.



Wielka Brytania rozpoczęła proces wyjścia z Unii Europejskiej 29 marca ub.r. i powinna opuścić Wspólnotę 29 marca 2019 roku.



(nm)