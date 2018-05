Słynny kreator mody Karl Lagerfeld, krytycznie nastawiony do polityki migracyjnej kanclerz Niemiec Angeli Merkel, zagroził w wywiadzie dla francuskiego tygodnika "Le Point", że zrzeknie się niemieckiego obywatelstwa, "jeśli polityka ta będzie kontynuowana". Według Lagerfelda polityka migracyjna Merkel doprowadziła do tego, że populistyczna i antyimigrancka Alternatywa dla Niemiec (AfD) dostała się do Bundestagu.

Na zdjęciu Karl Lagerfeld / VALERY HACHE / POOL /PAP/EPA

