"Gotowe są wstępne rekomendacje dotyczące kandydatów Zjednoczonej Prawicy na prezydentów wojewódzkich miast" - ujawnił w RMF FM Adam Bielan. "Sądzę, że w ciągu kilku, kilkunastu dni powinny być wstępne decyzje" - podkreślił wicemarszałek Senatu.

Nie oznacza to jednak, że PiS zawarł porozumienie w sprawie list wyborczych ze swoimi koalicjantami. Takiej umowy cały czas nie ma. Jednak Adam Bielan zapewnia, że Zjednoczona Prawica do wyborów samorządowych pójdzie razem. Na pewno stanie się to w przypadku sejmików. Choć - oczekiwania wicemarszałka senatu - są większe. Będziemy robić wszystko, żeby w jak największej liczbie dużych miast i miast średniej wielkości startować wspólnie - zapewnia Adam Bielan.



Z informacji reportera RMF FM wynika, że Jarosław Gowin zabiegał, by choć w jednym wojewódzkim mieście - kandydatem koalicyjnym - była wskazana przez niego osoba.

Jednak politycy PiS w kuluarowych rozmowach przyznają, że nie ma na to większych szans.



Układanie list wywołuje tarcia między wicepremierem Gowinem a siedzibą PiS na Nowogrodzkiej - można usłyszeć nieoficjalnie.



Z kolei według Adama Bielana to nie napięcie, a zwykłe negocjacje. Gotowy jest już plan wiosennej ofensywy samorządowej - tłumaczy w rozmowie z RMF FM.



Kogo PiS wystawi na prezydenta Warszawy?

Michał Dworczyk na początku tygodnia spotkał się z prezesem PiS w sprawie możliwego startu na prezydenta Warszawy - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. Szef Kancelarii Premiera - w tym momencie - jest najbliżej partyjnej nominacji i to prawdopodobnie on z Rafałem Trzaskowskim z Platformy Obywatelskiej - może powalczyć o stolicę. Oficjalna decyzja jednak jeszcze nie zapadła, dlatego na start w wyborach wciąż liczy Patryk Jaki wiceminister sprawiedliwości. Kandydatem na prezydenta stolicy zostanie osoba, której sondaże dają największe szanse - miał powiedzieć prezes PiS Jarosław Kaczyński na zamkniętym spotkaniu - wynika z naszych informacji.

Pytanie jednak, jak sondaże zostaną zinterpretowane. Patryk Jaki ma większą rozpoznawalność. Z kolei Michał Dworczyk może przyciągnąć więcej niezdecydowanych.

Nieoficjalnie politycy PiS mówią, że kluczowe będzie również "polityczne" zaufanie do kandydata, bo jak usłyszał reporter RMF FM "Jarosław Kaczyński szuka godnego kontynuatora polityki Lecha Kaczyńskiego", który też był prezydentem stolicy. W tym konkretnym przypadku lepiej wypada Michał Dworczyk.

Ostatnie sondaże, największą szansę na wygraną w Warszawie dają kandydatowi PO Rafałowi Trzaskowskiemu.