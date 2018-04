Naukowcy z University of Birmingham obiecują prostą i tanią pomoc dla nierozróżniających barwy zielonej i czerwonej daltonistów. Na łamach czasopisma "Advanced Healthcare Materials" opublikowali opis specjalnie zabarwionych soczewek kontaktowych, które mogą pomóc złagodzić problem. Podobne próby były wcześniej podejmowane, ale wyposażone w filtry okulary były niewygodne i kosztowne, nowa metoda, wykorzystująca tani barwnik, pochodną rodaminy, może okazać się strzałem w dziesiątkę.

Soczewka na kolory / University of Birmingham / Materiały prasowe

Daltonizm to szczególny przypadek tak zwanej ślepoty barw, zaburzenia polegającego na niezdolności rozpoznawania wszystkich, bądź niektórych kolorów. Poprawne widzenie wymaga rozpoznawania przez trzy typy światłoczułych receptorów siatkówki, tak zwane czopki, trzech barw podstawowych, niebieskiej, zielonej i czerwonej. Daltonizm polega na problemach z rozróżnieniem zielonej i czerwonej. Przypadłość ma często przyczyny genetyczne i nie ma na nią lekarstwa. Efekt pojawia się najczęściej, gdy zaburzona jest czułość jednego lub dwóch typów czopków, jedne z nich nie reagują, bądź oba typy reagują na te same długości fali świetlnej.



Badacze z Birmingham proponują odpowiednio zabarwione soczewki kontaktowe, które pomagają rozróżnić zieleń i czerwień, eliminując z docierającego do siatkówki oka światła promieniowanie o pośredniej długości fali. Eliminuje to sygnał od promieniowania, na które reagują i jedne i drugie czopki i dzięki temu pomaga wyodrębnić sygnał od barw podstawowych. To pomaga zauważyć różnicę. Skuteczność tej metody pokazały wstępne badania u osób cierpiących na daltonizm.



Soczewki kontaktowe mogą być cenne przy korekcji ślepoty barw, bo obejmują całe pole widzenia - mówi dr Haider Butt z Department of Mechanical Engineering and the Institute of Healthcare Technologies Uniwersytu w Birmingham - Proces barwienia nie jest skomplikowany, soczewka nie wywołuje efektów ubocznych, metoda jest stosunkowo tania. W tej chwili pracujemy nad podobnym sposobem korekty zaburzeń rozróżniania barw fioletowej i niebieskiej, a także połączeniem rożnych barwników w celu równoczesnej korekty ślepoty na zieleń i czerwień oraz fiolet i niebieski. Badacze zapowiadają, że wkrótce zamierzają rozpocząć testy kliniczne.