Jak co roku branża radiowa we Francji spotyka się w Paryżu na „Salon de la Radio”. Ponieważ rynek radiowy w kraju Napoleona jest jednym z najlepiej zorganizowanych i największych rynków w Europie, nic dziwnego, że radiowy salon odwiedziło tysiące osób, a setki wystawców prezentowało sprzęt radiowy i nowoczesne innowacyjne rozwiązania dla rozgłośni radiowych.

/ materiały prasowe /

Jak mówi Philippe Chapot, organizator Salonu: "W tym roku zależało nam najbardziej na tym, żeby każdy kto pracuje w radio, znalazł coś interesującego dla siebie. Niezależnie od tego, czy pracuje w programie, marketingu, sprzedaży czy też odpowiada za technologię. Zależało nam też na tym, by ściągnąć tu ludzi zajmujących się radiem cyfrowym i produkcją video. Takim naczelnym hasłem przyświecającym całej konferencji był "Renesans radia", czyli odrodzenie tego medium. Dlaczego? Ponieważ czeka nas wielka rewolucja technologiczna, którą można określić jako "voice assitance". Powstają i coraz częściej są używane urządzenia sterowane głosem. Furorę w Stanach Zjednoczonym robi "smart speaker", czyli inteligentny głośnik, który całkowicie zmieni zachowanie ludzi wobec mediów. Obecnie takie urządzenia sprzedaje Google i Amazon, a tempo sprzedaży przewyższa to, co działo się ze sprzedażą iPodów i iPhonów. Przewiduje się, że w 2020 roku na świecie będzie prawie 2 miliardy użytkowników takich urządzeń, rynek będzie miał wartość około 7 miliardów dolarów! A czym jest głos dla radiowców? Jest czymś naczelnym, najważniejszym, czymś, co ma największy wpływ na ludzi. I tu jest główna rola do odegrania przez radio, być dla dźwięku jedynym, niepowtarzalnym i najbardziej kreatywnym medium".

Na konferencji dużo mówiono o kondycji i przyszłości radia. To medium we Francji, podobnie jak w innych krajach Europy, ma się znakomicie, mimo wieszczenia końca tradycyjnych mediów. 8 na 10 Francuzów słucha radia przez średnio 2 godziny 45 minut dziennie. Dla prawie 60% słuchaczy muzyka jest głównym magnesem, a dla ponad 50% to informacja w radio jest ważna, szczególnie pogoda i informacje drogowe. Ponad 12% Francuzów słucha radia w internecie. To prawie 7 mln ludzi, z czego ponad 3 miliony słucha przez smartfony, prawie 2 miliony przez komputery, a ponad 1 milion słucha radia za pomocą telewizora! Reszta to słuchacze za pomocą tabletów i przenośnych odtwarzaczy.

Niezwykle popularne są podcasty, czyli materiały dźwiękowe umieszczone w sieci do samodzielnego słuchania. Prawie 2 miliony słuchaczy we Francji dziennie korzysta z tego typu serwisu. Co ciekawsze, prawie połowa francuskich internautów korzysta z internetowych stacji muzycznych. Tak więc, nie ma mowy o złej kondycji radia.

A jak przyszłość? Profesjonaliści radiowi podkreślają, że przyszłość radia w perspektywie 10-20 lat to radio cyfrowe, ale to medium ma cechy, które sprawią, że nawet w świecie cyfrowym, radio będzie w czołówce mediów. To przed wszystkim mobilność tego medium, po drugie "darmowość", po trzecie nie angażowanie słuchacza, przy tym medium można robić wiele innych rzeczy, wreszcie na końcu, szybkość. Poza tym, najważniejsze w radiu przyszłości będą 3 rzeczy - Program, program i ...program! Dobry program zawsze przyciągnie słuchaczy. Radio z najlepszym programem to medium przyszłości!