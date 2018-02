Ponad 160 tysięcy osób w Polsce rocznie dowiaduje się, że chorują na nowotwór. Ponad sto tysięcy w ciągu roku umiera z powodu nowotworu. To najnowsze dane pochodzące z Krajowego Rejestru Nowotworów. 4 lutego to Światowy Dzień Walki z Rakiem. "Milion osób w naszym kraju żyje albo z chorobą albo po leczeniu nowotworu. Z jednej strony jest to wynik tego, że leczenie jest coraz bardziej skuteczne, bo liczba osób żyjących z chorobą wzrasta, Z drugiej strony to ogromne wyzwanie dla administracji i opiekunów, bo jest to narastający problem" - komentuje w rozmowie z dziennikarzem RMF FM prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego profesor Jacek Fijuth.

Wciąż wśród mężczyzn najczęściej występuje rak płuca (zdj. ilustracyjne) /Józef Polewka /RMF FM

