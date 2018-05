Niesamowity obiekt zagościł wieczorem na polskim niebie! Dziś jeszcze raz będziemy mieli okazję do obejrzenia przelotu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Obiekt - przemieszczający się z zachodu na wschód - będzie widoczny tuż nad linią horyzontu.

ŚLEDŹ PRZELOT ISS NA ŻYWO!

Pierwszy przelot Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nad Polską nastąpił dziś o godz. 21:46 i trwał 6 minut 34 sekundy, zaś drugi będzie miał miejsce od godz. 23:23 do 23:27. Przy dobrej pogodzie obiekt można zobaczyć gołym okiem, a nawet uwiecznić go aparatem. My uchwyciliśmy go smartfonem ;)



Widok na ISS z Kopca Kościuszki w Krakowie. Zdjęcie zrobione smartfonem / RMF FM







Jeśli dziś nie uda się Wam wypatrzeć stacji, okazje ku temu nadarzą się jeszcze w kolejnych dniach.

ISS zaświeci na niebie także 31 maja i to trzy razy - przelot nastąpi o godz. 00:07 (1 min 4 sekundy), 21:38 (6 minut 31 sekundy) oraz 23:14 (3 minuty 9 sekund).

Międzynarodową Stację Kosmiczną będzie można też uchwycić nad Polską w czerwcu: 1 czerwca między godziną 22:22 do 22:27, 2 czerwca od 23:07 do 23:09, 3 czerwca od 22:14 do 22:18.

Ostatnia szansa, by zobaczyć ISS nad Polską będzie 5 czerwca: od godz. 22:06 przez 2 minuty i 42 sekundy.















Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (z ang. International Space Stations) jest pierwszą stacją kosmiczną zbudowaną przy współudziale wielu krajów. Ma masę 417 ton. Porusza się po orbicie na wysokości 400 km z prędkością osiągającą ok. 28 tys. km/h.