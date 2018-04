W historii rock and rolla mówiono często, że jeśli choć jeden z członków zespołu wstąpi w związek małżeński, jest już dla grupy stracony. Naukowcy z Michigan State University i University of Melbourne twierdzą, że to nieprawda. Wyniki przeprowadzonych przez nich badań i analiz wskazują, że dla kreatywności, innowacyjności i zdolności do współpracy w obrębie grupy korzystna jest sytuacja, w której część członków jest po ślubie, część pozostaje singlami. I nie dotyczy to tylko zespołów muzycznych. Swoje wnioski opisali ostatnio na łamach czasopisma "Small Group Research".

Na zdj. The Beatles /Photoshot /PAP/EPA

