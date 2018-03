Miny i grymasy twarzy nie służą nam do prostego wyrażania nastrojów czy emocji, lecz do osiągania konkretnych celów - twierdzą psycholodzy z University of California w Santa Barbara i De Montfort University w Wielkiej Brytanii. Ich zdaniem miny mają charakter strategiczny, posługujemy się nimi do nakłaniania otoczenia do pożądanych przez nas reakcji lub wręcz wymuszania pasujących nam zachowań. Pisze o tym w najnowszym numerze czasopismo "Trends in Cognitive Sciences". Czy kiedykolwiek robicie miny, gdy jesteście sami? - pytają autorzy. No właśnie...

