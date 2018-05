Naukowcy NASA ogłosili właśnie najnowsze informacje na temat księżyca Jowisza - Europy. Potwierdzili, że na Europie są pióropusze pary wodnej, wody lub lodu, emitowane spod lodowej, zamarzniętej powierzchni. To co zaskakuje, to fakt, że te wnioski to wynik badań przeprowadzonych... 21 lat temu. Czemu tak długo to trwało? Na obecność takich pióropuszy wskazywały już parę lat temu obserwacje teleskopu kosmicznego Hubbla, który jednak ma do Europy 600 milionów kilometrów. Wtedy przypomniano sobie o sondzie Galileo, która 21 lat temu przelatywała w odległości zaledwie 200 kilometrów. Zebrane wtedy dane poddano kolejnej analizie i okazało się, że wskazania magnetometru pokazują sygnał, który istnienie tych gejzerów pary, wody i lodu potwierdza. Woda może zapewnić warunki sprzyjające powstaniu życia. Europa staje się jednym z podstawowych miejsc, gdzie poza Ziemią można tego życia szukać.

REKLAMA