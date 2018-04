Śmieszą cię reklamy jaj od szczęśliwych kur? Niesłusznie. Ptaki żyjące w odpowiednim środowisku potrafią być szczęśliwe. A naukowcy są w stanie to ocenić, badając poziom ich... optymizmu. I odporność na stres. To nie żart, lecz całkiem poważne badania naukowe, wykonane na Linköping University w Szwecji. Eksperyment, zmierzający do poprawy dobrostanu drobiu, warto docenić za sposób, w jaki go przeprowadzono. Sprawdzano bowiem, czy podobnie jak ludzie kury potrafią widzieć szklankę do połowy pełną, czy do połowy pustą. Okazało się, że potrafią. A to jak ich pogląd na temat owej szklanki utrzymuje się w obliczu stresu zależy od środowiska w jakim żyją. Pisze o tym czasopismo "Scientific Reports".

