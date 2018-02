Australijscy naukowcy odkryli lek, który może pomóc w regeneracji komórek mózgu osób poważnie nadużywajacych alkoholu. Wyniki badań prowadzonych na myszach pokazują, że dwa tygodnie terapii pozwalają przywrócić normalny rozwój komórek nerwowych i odwrócić niekorzystne skutki kilkunastotygodniowego pijaństwa. Doniesienia badaczy z Queensland University of Technology publikuje w najnowszym numerze czasopismo "Scientific Reports". Przyznają, że odkrycia dokonali przez przypadek.

Drinki. Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Tandospirone to lek przeciwdepresyjny, działający na receptory serotoniny. Australijscy badacze odkryli już jakiś czas temu, że u myszy może też wspierać proces neurogenezy, wzrost i wymianę komórek nerwowych w mózgu. Teraz po raz pierwszy pokazali, że może też promować regenerację komórek nerwowych, uszkodzonych w związku z poważnym nadużywaniem alkoholu.

Wiemy bardzo dobrze, że pijaństwo osłabia zdolność do rozwoju w naszym mózgu nowych neuronów. Wcześniejsze prace pokazywały, że u myszy tandospirone wspiera neurogenezę. Po raz pierwszy udało się pokazać, że potrafi całkowicie odwrócić uszkodzenia związane z nadużywaniem alkoholu - mówi szefowa zespołu, neurolog, prof. Selena Bartlett z QUT Institute of Health and Biomedical Innovation. To otwiera nowe możliwości badań także innych, związanych z nadużywaniem alkoholu ograniczeń, jak choćby problemy z uczeniem się i zapamiętywaniem.

Tandospirone odwraca w mózgu myszy skutki pijaństwa / QUT / Materiały prasowe

Prof. Bartlett przyznaje, że współautorzy pracy, dr Arnauld Belmer i dr Omkar Patkar dokonali odkrycia przypadkowo, cel eksperymentów był początkowo inny. To była ekscytująca niespodzianka - mówi dr Belmer. To względnie nowy lek, dostępny tylko w Chinach i Japonii. Tam stosuje się go powszechnie i przynosi dobre wyniki przy leczeniu stanów lękowych, przy bardzo ograniczonych efektach ubocznych.

Australijczycy podawali myszom alkohol przez 15 tygodni. Okazało się, że wystarczyło potem dwa tygodnie terapii tandospironem, by negatywne skutki neurologiczne w ich mózgu uległy odwróceniu. Lek przywrócił normalny proces neurogenezy. Badacze przekonali się także, że środek skutecznie hamował u zwierząt stany lękowe związane z odstawieniem alkoholu, a potem obniża skłonność do ponownego picia.

Prof. Bartlett przyznaje, że prace zmierzające do odkrycia leków ograniczających alkoholizm i jego skutki są prowadzone nieustannie, także w nadziei, że uda się ograniczyć liczbę przypadków powracania do nałogu po okresie abstynencji. Znaczenie tego leku może być jednak większe, daje bowiem nadzieję i na odbudowanie zdolności regeneracyjnych mózgu, i na ograniczenie towarzyszących walce z nałogiem stanów lękowych i depresji.