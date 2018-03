Dzień 20 marca z pewnością pozostanie profesorowi Peterowi Dunsby'emu w pamięci na długo. Tego dnia, nad ranem dokonał w obserwatorium Uniwersytetu w Kapsztadzie zaskakującego odkrycia. W polu widzenia tamtejszego 80 mm teleskopu zauważył bardzo jasną gwiazdę, której jeszcze dwa tygodnie wcześniej tam nie było. Obiekt był tak wyraźny i na tyle niczego znanego mu nie przypominał, że profesor postanowił natychmiast poinformować świat astronomiczny o swoim odkryciu. Informacje na ten temat ogłosił na portalu Astronomer's Telegram o 10:14 polskiego czasu. Już o 10:54 musiał ją skorygować.

Mgławice: Trójlistna Koniczyna (po lewej) i Laguna / Ljubinko Jovanovic / Wikimedia

Astronomer's Telegram przyjmuje krótkie notki do 4000 znaków. Jak poinformował portal space.com, prof. Dunsby opisał w swojej informacji bardzo jasny obiekt, prawdopodobnie gwiazdę, która pojawiła się w rejonie między Mgławicą Laguna i Mgławicą Trójlistna Koniczyna w gwiazdozbiorze Strzelca. Obiekt był widoczny przez cały czas obserwacji, od godziny 2:00 do 4:45 czasu polskiego, nie był natomiast widoczny podczas poprzedniej obserwacji tego rejonu nieba, przeprowadzonej 8 marca 2018 roku.



Ze względu na numer notatki w Astronomer's Telegram, obiekt zyskał automatycznie oznaczenie ATel 11448, a prof. Dunsby podkreślił, że nie ma on oczywistego odpowiednika w aktualnych tablicach Digital Sky Survey. Na zakończenie autor notatki podkreśla, że odkryta gwiazda jest najjaśniejszym obiektem w polu widzenia i sugeruje, że jej naturę trzeba zbadać w drodze kolejnych obserwacji.



Kolejna notatka, które pojawiła się na Astronomer's Telegram o 10:54 była znacznie krótsza. Obiekt opisany w notatce ATel 11448 został zidentyfikowany jako Mars. Szczere przeprosiny za poprzednią notatkę i wszelkie związane z nią niedogodności - napisano. Podpisany: Prof. Peter Dunsby. W ten sposób astronom przyznał, że właśnie zdał sobie sprawę, że wcześniej ogłosił hucznie odkrycie... Czerwonej Planety. Sprawa zapewne bez rozgłosu rozeszłaby się po kościach, ale Astronomer's Telegram nie pozostał dłużny i jeszcze tego samego dnia ogłosił na Twitterze, że przyznaje prof. Dunsby'emu specjalną nagrodę właśnie z odkrycie Marsa.

Autor notatki ATel #11448 przyjał wyróżnienie z godnością i poczuciem humoru. Na swoim koncie na Twitterze napisał: Lekcja na dziś. Sprawdzać. Sprawdzać. Potrójnie sprawdzać i jeszcze raz sprawdzać. Trudno się z nim nie zgodzić.