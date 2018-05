Czy ból głowy może być ceną za pragnienie mieszkania w chłodniejszym klimacie? Międzynarodowy zespół naukowców, pracujący pod kierunkiem badaczy z Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology w Lipsku przekonuje, że tak. Wyniki prowadzonych przez nich badań genetycznych wskazują na to, że gen odpowiedzialny za skłonność do migreny mogł rozpowszechnić się w miarę przesuwania się naszych przodków na północ. Był ich organizmom potrzebny, by mogły właściwie reagować na zimno. Pisze o tym w najnowszym numerze czasopismo "PLOS Genetics".

