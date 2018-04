Chcesz mieć wielu przyjaciół, cieszyć się powszechnym szacunkiem? Pokaż, że potrafisz rozwiazywać problemy - radzą naukowcy Princeton University na podstawie badań prowadzonych na... lemurach. Lemury to ssaki naczelne, nasi dalecy krewni, żyjący w rozwiniętych społecznościach. Wiemy o nich, że uczą się obserwując innych. Najnowszy eksperyment pokazał, że demonstrując innym umiejetności, których tamte nie posiadają, łebskie lemury zasługują na podziw i stają się popularne. Pisze o tym w najnowszym numerze czasopismo "Current Biology".

Lemury żyją w silnie zwiazanych społecznościach / Ipek G. Kulahci / Materiały prasowe

Autorzy pracy obserwowali dwa stada lemurów z gatunku Lemur catta na wyspie St. Catherines u wybrzeży stanu Georgia. Zwierzęta żyją tam w zdominowanych przez samice grupach po około 20 osobników. Wcześniejsze badania pokazywały, że lemury potrafią szybko się uczyć, nowe umiejętności zdobywają obserwując inne. Najnowsza praca pokazała, że osobniki, które coś nowego potrafią i dają to po sobie poznać, natychmiast stają się popularne. W takich społecznościach sukces zależy od zdolności uczenia się podstawowych zachowań, choćby zdobywania pożywienia, czy unikania drapieżników. Zwierzęta, które potrafią wskazać, jak się to robi, są wyraźnie doceniane.

Zadanie, które zwierzętom postawiono, polegało na dostaniu się do winogrona umieszczonego w szufladzie przezroczystego, pleksiglasowego pudełka. W przypadku obu stad pierwsze rozwiązały zagadkę osobniki młode, w jednym przypadku samica, w drugim samiec. Ich sukcesy były uważnie obserwowane przez inne zwierzęta i kilka z nich, choć nie wszystkie, były w stanie ich sukces powtórzyć. Jak się okazało, zwierzęta, które rozwiązały zagadkę i pokazały innym, jak się do owocu dostać, natychmiast zyskiwały grono zwolenników. Najlepszym tego dowodem był fakt, że od razu pojawiali się chętni, by iskać ich futro.

Zaobserwowaliśmy, że lemury często obserwowane przez grupę, jak rozwiązują różne problemy, zasługują sobie tym samym na częstsze iskanie przez inne osobniki i nie muszą się im niczym rewanżować - tłumaczy współautorka pracy, dr Ipek Kulahci. U większości naczelnych zajmowanie się futrem ma charakter wzajemny. To niezwykłe, że u lemurów, te najpopularniejsze i najczęściej obserwowane osobniki są tak często iskane bez potrzeby odwzajemniania usługi.



Zwierzęce zachowania są znacznie bogatsze i bardziej elastyczne, niż nam się zwykle wydaje - dodaje Kulahci. Wyniki naszych badań pokazują, że lemury nie tylko uczą się nowych umiejętności, choćby zdobywania pożywienia w nowej dla nich sytuacji, ale też obserwują siebie nawzajem i podejmują na tej podstawie decyzje dotyczące korzystnych dla nich relacji społecznych.

(mpw)