Jesteście ciekawi co wydarzyło się w świecie nowych technologii w ostatnich dniach? Co warto wiedzieć, czego nie można pominąć? Zapraszamy do obejrzenia naszego TECHNO flesza! W dzisiejszym odcinku m.in. o zakończonych zawodach e-sportowych w Katowicach oraz o kosmicznej technologii, którą każdy może mieć na swoim biurku.

REKLAMA