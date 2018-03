NASA ogłosiła nazwę, jaką zdecydowała się nadać ostatecznemu celowi misji sondy New Horizons. Kosmiczny pojazd, który w lipcu 2015 roku przesłał niezwykłe zdjęcia Plutona i jego księżyców, kontynuuje podróż i 1 stycznia 2019 roku ma spotkać się z obiektem z Pasa Kuipera, o kryptonimie 2014 MU69. Ów obiekt, planetoida lub zespół planetoid będzie się nazywać teraz Ultima Thule. Nazwa nawiązująca do łacińskiego określenia krańca świata ma głęboki sens, 2014 MU69 będzie bowiem najdalszym obiektem do jakiego kiedykolwiek udało się zbudowanej przez człowieka sondzie dotrzeć.

Artystyczna wizja spotkania sondy New Horizons z Ultima Thule / NASA/JHUAPL/SwRI/Steve Gribben / Materiały prasowe

Nowy cel misji sondy New Horizons ogłoszono niedługo po jej niezwykle udanym spotkaniu z Plutonem. Kosmiczna skała 2014 MU69, krążąca półtora miliarda kilometrów dalej od Słońca, stała się kolejnym wyzwaniem. W listopadzie ubiegłego roku rozpisano wśród internautów konkurs na nazwę, która mogłaby opinii publicznej ten obiekt nieco przybliżyć. Około 115 tysięcy internautów zgłosiło w sumie 34 tysiące propozycji nazw. Po zakończeniu etapu zbierania propozycji w grudniu, ostatecznego wyboru dokonano spośród 37 z nich. Ultima Thule, zgłoszona oryginalnie przez 40 osób, zdobyła najwięcej głosów. Wyprzedziła takie propozycje jak Abeona, Pharos, Pangu, Rubicon, Olympus, Pinnacle czy Tiramisu.



Dziękujemy internautom za zaproponowanie tak interesującej i inspirującej nazwy, która wyraża prawdziwego ducha eksploracji, uosabianego przez sondę New Horizons - podsumowuje Mark Showalter z SETI Institute of Mountain View w Kalifornii.



Oficjalnie występujący pod nazwą 2014 MU69 obiekt będzie nie tylko najodleglejszym, ale też najbardziej pierwotnym ciałem niebieskim badanym przez pochodzący z Ziemi pojazd kosmiczny. Zespół sondy New Horizons nie zamierza na razie zgłaszać nazwy Ultima Thule do zatwierdzającej nazwy obiektów kosmicznych Międzynarodowej Unii Kosmicznej, chce zaczekać na wyniki obserwacji. To one wyjaśnią, czy Ultima Thule jest pojedynczą planetoidą, układem podwójnym, czy większym zbiorem kosmicznych skał. Po styczniu przyszłego roku nazwę będzie można nadać... bardziej świadomie.

