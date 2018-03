Pierwotne mikroorganizmy zaczęły wytwarzać tlen metodą fotosyntezy miliard lat wcześniej, niż do tej pory myśleliśmy - twierdzi na łamach czasopisma "Heliyon" biolog z Imperial College London. Wyniki jego badań sugerują, że organizmy żywe na naszej planecie miały dostęp do tlenu już krótko po tym, jak się na Ziemi pojawiły - około 3,6 miliarda lat temu. Do tej pory pierwszych śladów tlenu doszukiwano się w dawnych skałach, teraz posłużono się zupełnie inną, genetyczną metodą. Autor pracy sprawdził, jak długo mogła trwać ewolucja kluczowego dla fotosyntezy tlenowej enzymu i to pozwoliło przesunąć początki wydzielania tlenu o miliard lat.

REKLAMA