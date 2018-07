Nowoczesna i bardzo obiecująca metoda edycji genów CRISPR/Cas9 może nieść za sobą ryzyko, którego do tej pory nie udało się w pełni ocenić - przestrzegają na łamach czasopisma "Nature Biotechnology" naukowcy z Wellcome Sanger Institute. Wyniki ich badań pokazały, że głośna metoda, umożliwiająca precyzyjną wymianę fragmentów DNA i dzięki temu uznawana za klucz do przyszłych terapii genowych, ma niespodziewane efekty uboczne i może prowadzić do poważnych uszkodzeń komórek. Ewentualne wykorzystanie tej metody choćby do terapii nowotworów może wymagać teraz znacznie dokładniejszej analizy bezpieczeństwa.

Zdj. ilustracyjne /PAP/DPA/Gregor Fischer /

