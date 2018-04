Coraz więcej wynalazców mieszka w Polsce. Z danych opublikowanych właśnie przez Urząd Patentowy wynika, że w ubiegłym roku swoje pomysły opatentowało ponad 3700 osób i instytucji. Polskie wynalazki najczęściej związane są z przemysłem motoryzacyjnym, w tym elektromobilnością oraz medycyną, w tym medycyną estetyczną. Ten wynik daje Polsce dwudzieste drugie miejsce w rankingu najbardziej innowacyjnych krajów świata Agencji Bloomberga.

Zdj. ilustracyjne / Ricky John Molloy / PAP/DPA

Jeden z najbardziej zaskakujących wynalazków to nowoczesna rękawiczka do demakijażu - przyznaje doktor Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego. Zgłosiły się do nas dwie dziewczyny, które odbyły staż naukowy w Nowej Zelandii. Zainteresowały się technologią specjalnego rodzaju włókna, które jest antyalergiczne i bardzo skuteczne, jeśli chodzi o funkcję zmywania najbardziej agresywnego makijażu z twarzy. Opatentowały to nie tylko w Polsce, ale też w kilku innych krajach - dodaje.

Liderami pod względem liczby otrzymywanych patentów są województwa mazowieckie i dolnośląskie. W ostatnich miesiącach pojawił się też inny polski wynalazek - nowoczesny pojazd elektryczny Triggo, który świetnie wpisuje się gabarytami w ruch uliczny, tam, gdzie są duże korki, natężenie pojazdów, a on, ze względu na swój rozmiar, może niemal wszędzie zaparkować - opisuje Alicja Adamczak.

Według Urzędu Patentowego coraz więcej zgłoszeń pochodzi z sektora przemysłowego, podczas, gdy jeszcze trzy lata najwięcej wynalazków pochodziło z uczelni (uniwersytetów i politechników). 13 procent polskich wynalazków to pomysły i propozycje indywidualnych osób.