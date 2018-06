NASA niepokoi się o los marsjańskiego łazika Opportunity, który zapadł w stan uśpienia i próbuje przetrwać potężną burzę pyłową na Czerwonej Planecie. Pył blokuje światło słoneczne, zasypuje baterie, co sprawia, że 15-letni pojazd nie może podtrzymać niezbędnego do prawidłowej pracy zasilania. Kierownictwo misji z Jet Propulsion Laboratory (JPL) w Pasadenie w Kalifornii twierdzi, że sonda powinna sobie poradzić, ale po zerwaniu kontaktu 10 czerwca, na kolejny możemy czekać wiele tygodni.

Porównanie zapylenia na Marsie 7 i 10 czerwca. Zdjęcia wykonane przez łazik Curiosity / NASA/JPL-Caltech/MSSS / Materiały prasowe

Eksperci JPL są przekonani, że jeśli tylko temperatura nie spadnie zbyt nisko, po przejściu burzy łazik powinien się obudzić. Prognozy nie są przy tym najgorsze, przewidują, że temperatura w najbliższym czasie nie spadnie poniżej minus 36 stopni Celsjusza. Opportunity zaprojektowano tymczasem tak, by był w stanie przetrwać w temperaturze nawet minus 55 stopni Celsjusza. Łazikowi sprzyja fakt, że w miejscu jego pobytu zaczyna się marsjańskie lato, utrzymaniu znośnej temperatury sprzyja też sama burza.



Gigantyczną burzę, tworzącą się około 1000 kilometrów od miejsca pobytu Opportunity, dostrzegła 31 maja z orbity sonda Mars Reconnaissance Orbiter. W ciągu kilku dni niebo nad łazikiem zaczęło się coraz bardziej ściemniać, przejrzystość atmosfery spadała i spadało w związku z tym natężenie docierającego do baterii słonecznych promieniowania. W ciągu dwóch dni moc baterii spadła o połowę, w kolejnym dniu zmniejszyła się o dalsze 50 proc. Łazik przesłał jeszcze informację o tym, że przejrzystość atmosfery spadła do poziomu, którego wcześniej nigdy nie widział i... zamilkł.



Burza jest naprawdę potężna, obejmuje co najmniej czwartą część powierzchni Marsa i prawdopodobnie przetoczy się na całą planetą. To oznacza, że może stać się pierwszą od 2007 roku w pełni globalną burzą na Czerwonej Planecie. Tamtą nawałnicę Opportunity przetrwał. Trudno przewidzieć, ile tym razem to wszystko potrwa, normalne burze pyłowe przechodzą po kilku tygodniach, tak olbrzymia może potrwać i parę miesięcy.



Burza nie powinna zagrozić innym marsjańskim sondom. Łazik Curiosity, znajdujący się ponad 2000 kilometrów od Opportunity, ma zasilanie nuklearne i pył nie będzie miał na nie wpływu. Burza powinna się natomiast uspokoić zanim w listopadzie będzie lądować na Marsie kolejna sonda NASA, InSight. Gdyby do tego czasu pojawiła się nowa burza, nawet w silnym zapyleniu InSight powinna sobie poradzić.



Burza na Marsie w obiektywie kamery Mars Color Imager (MARCI) sondy Mars Reconnaissance Orbiter. Serię zdjęć wykonano 6 czerwca 2018 roku. Niebieski punkt oznacza przybliżoną lokalizację łazika Opportunity. / NASA/JPL-Caltech/MSSS / Materiały prasowe

(mpw)